為了中國市場 蘋果還是必須讓步 iCloud服務轉交給中國公司營運

新浪財經今 (10) 日報導，據蘋果 (AAPL-US) 公司透露，從今年 2 月 28 日起，中國內地的 iCloud 服務將轉由雲上貴州公司負責運營。也就是說，從當天起，雲上貴州公司將負責 iCloud 在中國內地的運營，並將擁有與 iCloud 中國內地用戶的法律和財務關係。

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「對於這些變動，我們希望對顧客保持透明。」蘋果公司在接受人民日報客戶端記者採訪時表示，自 1 月 10 日起的七周內，蘋果將通過電子郵件和推送通知的方式，告知用戶這一消息。據介紹，將 Apple ID 的國家或地區設置為中國的用戶將在這次轉變的影響範圍內。

蘋果方面表示，影響範圍內的用戶都將收到有關這一變動的通知，iCloud 的系統必須記錄每位用戶已經瀏覽或者接受至少一次通知，才能完成用戶的服務遷移。

蘋果說明，截至今年 2 月 28 日 0 點，如果用戶未被記錄為已經瀏覽或者接受蘋果相關的通知，則他們的帳戶將不會被遷至雲上貴州，而會保留在停用狀態。停用期間，用戶此前儲存在 iCloud 的數據資料還將保存在 iCloud 裏，不會丟失。如果停用後用戶希望在 2 月 28 日後使用 iCloud 服務，則需要先接受新的條款和條件，以確保帳戶被重新激活並遷至雲上貴州。

同時，蘋果公司在聲明中也強調，「Apple 擁有強大的數據隱私和安全保護機制，並且不會在我們的任何系統中創建後門。」

此外，蘋果公司也表示，Apple 將與雲上貴州協作，並僅會響應符合法律程序的數據請求。而對於受密鑰保護的設備，如 iPhone 或者 iPad 等，Apple 無法進行解鎖。

此外，蘋果公司將在貴安新區註冊實體公司，與雲上貴州分公司合作建設 iCloud 貴安新區主數據中心，由雲上貴州公司運營，蘋果公司提供技術支持。

iCloud 貴安新區主數據中心也將是是蘋果公司在中國設立的第一個數據中心項目，項目落成後，將用於存儲中國蘋果用戶的數據。建成和投入使用時候，中國用戶在上傳和下載數據，就無需在跨越中美之間的長距離來回傳輸，提高速度，減少延遲。

蘋果公司環境、政策和社會事務副總裁麗薩 · 傑克遜表示，「中國的用戶喜歡使用 iCloud 來安全地存儲照片、視頻、文檔和應用程序，並在所有設備上保持同步更新，相信新的合作關係，將通過減少延遲和提高可靠性改善中國 iCloud 用戶的體驗。」