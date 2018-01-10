港交所: 滬深港通2017年南下成交總額同比升170%

香港交易所(00388-HK)刊發2017年市場數據。年內香港證券及衍生產品市場活躍，交投暢旺，創多項新紀錄。

證券市場總市值在去年最後一個交易日錄得339,988億元，打破2015年5月26日315,499億元的紀錄。新上市公司數目亦創歷史新高，達174家。

衍生產品市場方面，期權總成交量達137,785,021張合約，較2015年全年所創的116,362,151張合約紀錄上升18.4%。

此外，滬港通及深港通於年內的成交量顯著增加。2017年北向成交總額達22,660億元人民幣，較2016年增加193.9%；南向成交總額達 22,590億元，較2016年上升170.2%。

以下為證券及衍生產品市場其他主要數據：

截至2017年底，共有2,118家上市公司（主板：1,794家，創業板：324家），總市值較2016年底增加37.9%。

根據國際證券交易所聯會數據，香港交易所旗下證券化衍生產品（衍生權證及牛熊證）的成交金額連續11年為全球之冠。本年新上市的牛熊證及衍生權證的數目分別為13,235及7,989隻，分別打破2015年及2010的記錄。

人民幣貨幣期貨 - 美元兌人民幣（香港）期貨成交量達732,569張合約，較2016年創下538,594張合約的紀錄高出36%。

票期權成交量達105,839,179張合約，打破2015年創下92,463,479張合約的紀錄。

股票期權未平倉合約數目於11月28日達12,502,433張，較2015年5月27日的11,159,128 張合約的紀錄高出12%。

市場數據亦包括香港交易所附屬公司倫敦金屬交易所（LME）的統計。2017年LME總成交量錄得1.574億手（相當於12.7萬億美元及35億噸金屬），較2016年上升0.5%。

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