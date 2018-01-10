盤前財經大事搶先讀2018年1月10日



今日操盤前瞻

台塑四寶業績說明會

必應上市業績說明會

中國 12 月 M1、M2 貨幣供應

中國 12 月 CPI、PPI

英國 11 月工業產出

美國 1 月 5 日當週 EIA 原油庫存

彭博調查：台幣 Q1 將挑戰 29.0 壽險、電子匯損壓力現？

據《彭博社》一份向市場交易員調查的最新數據顯示，中位數預估，台幣本季將有機會挑戰 29.0 新台幣兌 1 美元的整數大關，但估計觸碰到 29.0 一線之後，Q1 季底新台幣便會回落至 29.5。閱讀全文...

〈金管會活絡股市〉權證連結國內期貨 預計上半年上路

金管會繼去 (2017) 年推出當沖降稅、推動證券商辦理定期定額方式購買個別股票與 ETF 以活絡台股市場後，金管會主委顧立雄表示，目前已規劃開放權證連結國內期貨商品，正研修相關法規，預計今年上半年推出。閱讀全文...

〈富邦金投資策略〉續併購壯大金控規模 併證券效益最大

富邦金控 (2881-TW) 去 (2017) 年持續奪下 EPS 王九連霸寶座，總經理韓蔚廷表示，未來若有機會還是會透過在國內外市場繼續併購以壯大金控規模，尤其是購併證券成長空間最大，能產生最大的效益。閱讀全文...

〈研華耕耘物聯網〉看好產值高 攜 PCB 廠成立智慧製造聯盟

響應政府推動「五加二」產業創新計劃，研華 (2395-TW) 偕同工研院、資策會、鼎新電腦、欣興 (3037-TW)、敬鵬 (2355-TW)、燿華 (2367-TW)、迅得 (6438-TW) 機械智慧製造聯盟，選定 PCB 產業作為首要智慧工廠解決方案導入對象，加速共創團隊 A-Team 成型。閱讀全文...

台積電獨家代工蘋果 A12 處理器 安卓系手機將陷困局

綜合外媒 MacRumors、OFweek 電子工程網報導，消息人士稱，蘋果公司已選擇台積電作為 A12 處理器的獨家代工商，預計 2018 年下半年推出的三款新 iPhone 將採用該處理器。如無意外此款處理器將被用於今年蘋果 (AAPL-US) 的最新款手機。同時據透露，此款處理器將由台積電 (2330-TW) 獨家代工，並採用台積電 7nm FinFET 的工藝。閱讀全文...