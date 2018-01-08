外資買超金控全壘打 連7天砍台灣50反1 三大法人買超59億元

台股今 (8) 日電子三雄再度不同調，大立光及鴻海走勢疲弱，所幸台積電強勢抗跌，金融及鋼鐵也大力吸金，以 10915.75 點作收，續創 27 年新高。三大法人自營商單獨賣超 0.14 億元，外資續買 50.09 億元，投信買超 9.44 億元，三大法人合買 59.4 億元；其中金控股是外資本波買超主力，所有金控股外資全數站在買方，同時外資持續賣超台灣 50 反 1，已連 7 日賣超，做多意味濃厚。

期貨部分，三大法人則是自營商單獨偏多，外資減碼多單 2023 口，淨部位多單跌破 5 萬口，降到 49674 口；投信加碼空單 71 口，淨部位空單來到 33728 口；自營商回補空單 2757 口，淨部位轉為多單 1041 口，合計三大法人加碼多單 663 口，淨部位多單為 16987 口。

外資今日持續第 8 天買超台股，不過態度依然延續之前，台積電持續獲得穩盤的買盤加持，反倒外資對鴻海賣壓卻又重新加大，連續 4 天賣超中有 3 天賣超超過 1 萬張以上。

至於金融股則是外資參與本波漲勢主要族群，其中外資買超前 10 檔就有 6 檔金控股，包括中信金、新光金、元大金、開發金、玉山金、合庫金等，同時外資對所有金控股全數站在買方，買超台新金、第一金、富邦金、兆豐金、永豐金、國泰金、華南金、國票金等，再度演出買超金控全壘打。

另外鋼鐵股也見到外資少見的買盤湧入，其中中鋼高居外資買超第 3 名，中鴻、大成鋼、允強、東和鋼鐵、美亞、盛餘等，也都是外資買超標的。

ETF 部分，外資連 8 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 7 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則連續 7 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為中信金，買超張數 32203 張，第 2 名新光金，買超 24693 張，第 3 名中鋼，買超 17180 張，第 4 名友達，買超 11220 張，第 5 名元大金，買超 11133 張。6 到 10 名依序為，開發金，買超 10987 張；台積電，買超 10272 張；玉山金，買超 10120 張；大同，買超 8006 張；合庫金，買超 7354 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 12167 張，第 2 名鴻海，賣超張數 11663 張，第 3 名聯電，賣超 7490 張，第 4 名國喬，賣超 4885 張，第 5 名榮成，賣超 4262 張。6 到 10 名依序為，嘉聯益，賣超 4160 張；友訊，賣超 3445 張；長榮，賣超 3228 張；力山，賣超 3153 張；緯創，賣超 3059 張。

法人表示，外資連續 7 天賣超台灣 50 反 1，其中包括上周四到今年，3 個交易日賣超張數都是萬張起跳，原本上周外資砍出台灣 50 反 1，但是持股反而不減反增，市場解讀外資是向券商大舉申購後再賣出，目的只是要套利，但是今天外資部位開始減少，或可證明外資在面對台股洶湧不斷的資金行情，也不敢過度看空，指數在這種恐怖平衡狀況下，有機會繼續呈現驚驚漲格局。