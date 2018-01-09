馬克宏：一帶一路是共享的 不是單行道

法國總統馬克宏昨天展開上任後首次訪華行程，早上先訪古都西安，下午轉抵北京出席國家主席習近平準備的晚宴，並向習致贈法國衞隊用馬及佩劍。今 (9) 日馬克宏將見證中法簽署 50 項經貿大單，並成立 10 億歐元中法投資基金。

《星島日報》報導，經貿合作是馬克宏 (Emmanuel Macron) 此行的亮點之一，包括空中巴士、軍工企業「達梭」、餐飲巨頭「索迪斯」等 50 多家法國大型企業的商界領袖隨馬克龍一同訪華。據《歐洲時報》報導，一些法國傳統優勢項目，有可能出現在此次訪問的成果清單中。

外媒報導，馬克宏今日將見證中法多項合作文件的簽署儀式，涉及航空、民用核能、數碼技術等方面約 50 個大單，並成立 10 億歐元的中法投資基金，用來扶持法國中型企業在中國開拓業務。

中國是法國在亞洲的主要商業夥伴，但法中之間的貿易逆差多達 300 億歐元。《歐洲時報》指出，中國目前是法國的第 2 大商品進口國與第 8 大商品及服務客戶，這種態勢導致中國成為法國外貿最大逆差國。

馬克宏的親筆自傳——《變革》中文版 1 月在中國正式上市。他在書中表示，中國是一個強大的國家，並將成為全球最大的經濟體。「我們必須改變對中國的看法。如果我們能夠放棄成見，調整做法，中國對我們來說不但不是威脅，反而是機會。」

馬克宏昨 (8) 早先訪古都西安，下午轉抵北京出席國家主席習近平準備的晚宴，並向習致贈法國衞隊用馬及佩劍。習近平表示，「新時代中法關係大有作為」，願同法方在重大國際問題上密切合作。

馬克宏在大明宮國家遺址公園發表演講時說：「未來我將每年至少來中國一次。兩國關係已經進入了新時代。」他強調法中關係的互惠和平等，稱中歐應該在「一帶一路」倡議中合作。

他說：「古代絲綢之路從來都不僅僅是中國的，從定義上看，這些道路就只能是共享的。這些道路不能僅僅是單向的」。

馬克宏同時強調中法在經貿領域的合作需要建立在「一個平衡的框架之內」，而該框架設立的原則，需要滿足雙方的共同計畫和標準。

在氣候變化議題上，馬克宏對於美國退出《巴黎協議》之後，中國仍繼續恪守對減排和應對氣候變化貢獻的承諾表示讚賞。他說，「真誠地說，如果去年中國做了不一樣的決定，《巴黎協議》將必然難以繼續存在下去。」

馬克宏還表示，希望未來和中國在北韓、反恐和全球氣候變化等雙方共同面臨的問題上，建立廣泛的戰略夥伴關係。

這次訪華是馬克宏去年當選總統後的首次亞洲之行，也成為中共十九大召開後，首位到訪中國的歐盟國家元首。