美SEC眉頭一皺！比特幣ETF提案遭撤回

據外電報導，文件顯示，由於美國證券交易委員會 (SEC) 有所疑慮，2 家美國公司已擱置發行比特幣 ETF 的計畫。

其中一份文件指出，關於數位資產期貨交易，監管當局「對其流動性和價值感到擔憂。」

此舉成了華爾街利用投資人對加密貨幣的興趣大謀其利的新阻礙，且針對兩大金融監管單位該如何管理加密貨幣，也出現罕見的分歧意見。

這兩家公司是由 Rafferty Asset Management LLC 與 Exchange Traded Concepts LLC 控股的信托公司，他們各自取消了推出 3 檔比特幣 ETF 的計畫。上述兩家公司均無作出回應。

在上個月 CME 和 CBOE 交易所分別推出比特幣期貨交易後，基金經理人原以為此回比特幣 ETF 提案也能順利獲准。

此種相較新型的資產應該如何管理，又該交由哪個單位管理？

SEC 主管基金，而 CFTC 掌管期貨交易。CFTC 一直承受壓力，外界批評他們在尚未完全評估比特幣對金融系統的潛在風險就放行比特幣期貨交易。因此，SEC 也面臨嚴格檢視，因為 SEC 握有放行的權力，如果不慎重考慮恐怕對美股產生劇烈震盪。

無法立即取得 SEC 和 CFTC 的回應。

提案中，其中一款比特幣 ETF 每個交易日會隨比特幣價格波動 2 次。然而，根據 Bitstamp 交易所數據，單就過去 2 年，比特幣一日內漲跌超過 10% 的紀錄就有 26 次。