比特幣期貨ETF有望上市？高波動率令華爾街感到擔憂..

紐約證交所向美國證券交易委員會提出 5 支比特幣期貨 ETF 上線申請，這些基金將追蹤比特幣期貨市場的波動，最高槓桿率來到兩倍，對此華爾街策略師感到擔憂，認為若審核通過，是一種「發瘋」的舉動。

據報導，這些基金將由資管公司 Direxion Asset Management 管理，五檔基金分別為：Direxion Daily Bitcoin 1.25X Bull Shares（1.25 倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 1.5X Bull Shares（1.5 倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 2X Bull Shares（2 倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 1X Bear Shares（1 倍熊市基金），以及 Direxion Daily Bitcoin 2X Bear Shares（2 倍熊市基金）。

這些資金將不會與比特幣現貨的價格掛鉤，而是與 Cboe 和 CME 交易的比特幣期貨價格連結，因此 Direxion 在申請內容中指出，這些基金將不會追蹤，任何超過一個交易日的目標市場波動。

對於比特幣期貨 ETF 的申請，西京投資管理公司 (Atlantis Asset Management) 的策略師 Michael Cohn 表示：「他們 (SEC) 若准許申請，那他們一定是瘋了，這等於是給予比特幣期貨這項資產很大的認證，我不認為政府想走到這一步，我也不會想讓我的客戶接觸這種東西。」

而經濟數據分析公司 DataTrek Research 的共同創辦人 Nick Colas 則是認為，此舉是在本身波動就很大的比特幣期貨商品上，又加上槓桿倍數，新產品波動率將會非常巨大。

世界經濟論壇的區塊鏈主管 Sheila Warren 表示，市場正嘗試以不同形式和交易方式使虛擬貨幣合法，這顯示著，虛擬貨幣將會繼續存活在交易市場，至於投資者認為 Direxion 申請的比特幣期貨 ETF 是好是壞，他認為每個人都有自己的看法。

但是不可否認的，加密貨幣在過去一年，價值大幅飆升，前 5 大加密貨幣，比特幣、以太坊、瑞波幣、比特幣現金與卡爾達諾 (cardano) 市值合計接近 5000 億美元。