【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到費城半導體下跌將近 1% 影響，使得台灣電子權值股反轉下跌，台積電大跌超過 2%，終場加權指數下跌 83.80 點，跌破 10900 點大關，而外資在現貨部分賣超 32.21 億，合計三大法人現貨淨賣超 27.67 億。

《國際金融市場焦點分析》

南北韓在週二舉行雙邊會談，雖然未能在核計劃方面有所進展，但北韓已表示將派代表團參加南韓平昌舉行的冬奧會，市場對南北韓情勢轉趨樂觀，美國十年債期貨破底直探 123 元整數關卡；另外，小型美元兌人民幣期貨轉向大貶，媒體報導中國人行通知中間價報價行暫停逆週期因子的作用，使人民幣匯率在反應完美元走弱心態後，出現反向加速回貶。

《國際商品市場焦點分析》

美國活躍鑽井台數量下滑，市場預期美國原油庫存將連續第八週下滑，油價多方持續上攻，在站穩 62 美元價位後，週二盤中大漲一度突破 63 美元，盤後 API 公布上週庫存大幅減少逾千萬桶，遠超過分析師預估，WTI 2 月期貨價格跳空上漲站上 63 美元；近期 FED 官員相繼發表鷹派談話，助力美元止跌反彈，金價受到獲利了結賣壓衝擊，連續第二天拉回整理。

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