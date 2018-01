Hotel Management Japan推出新的酒店品牌Hotel Oriental Express

新品牌的首家酒店 Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi 將於 2018 年 4 月 2 日開業

東京 2018 年 1 月 9 日電 / 美通社 / -- Hotel Management Japan K.K. 宣佈推出新的酒店品牌 Hotel Oriental Express,讓其現有的 Oriental 酒店品牌組合進入新的有限服務類別。

酒店入口

擁有 124 個房間的 Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi 位於大阪市中心,距離大阪中央購物區心齋橋 (Shinsaibashi) 只有幾步之遙,客人可以沿著 1.5 公里長的心齋橋商業街 (Shinsaibashi Shopping Arcade),在高級品牌店和當地日本精品店中購物。最有名氣的道頓堀美食街(Dotonbori Street) 也只相隔幾分鐘的路程,旅行者可以在當地餐館中享用美食,並能展開一系列娛樂活動,暢享夜生活,瘋狂購物。

從 Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi 出發,乘坐 40 分鐘的利木津巴士,可以抵達大阪關西國際機場 (KIX),客人們還可以從酒店附近的心齋橋地鐵站出發,輕鬆遊覽大阪的主要景點,包括大阪城(Osaka Castle)、日本環球影城(Universal Studios Japan) 和天保山海遊館(Tenhouzann Aquarium)。

關於 Hotel Oriental Express

品牌名字:Hotel Oriental Express

酒店名字:Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi

酒店地址:大阪中央區南船場 (Minami-Senba) 3-2-13(郵編:542-0081)

客房數量:124 間(暫定)

計劃開業時間:2018 年 4 月 2 日

預訂開始時間:2018 年 1 月 9 日

網址:https://hotelorientalexpress.com/osakashinsaibashi/

如何抵達:從心齋橋地鐵站步行 3 分鐘

酒店特徵:

1. 交通條件便利:

新酒店位於大阪市中心充滿時尚氣息的心齋橋地區,客人可以非常方便地進入心齋橋筋商店街 (Shinsaibashi-suji Shopping Street),這條長達 1.5 公里的商業街遍佈當地零售商店,毗鄰新酒店。Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi 擁有眾多可以代表大阪出色飲食文化的優秀餐廳,也能成為讓客人探索大阪中部地區的便利基地。

2. 服務舒適愜意

所有客房均配有 Simmonds Beautyrest 床墊,確保高品質睡眠。除了洗衣房以外,新酒店還設有茶水間,客人可以在入住時免費使用,就像是使用客廳一樣。

3.網絡互聯

所有客房均配有優質高性能揚聲器,將讓客人欣賞他們最為喜歡的音樂。利用房間中的 Handy Phone 手機可以接入新酒店的 Wi-Fi 互聯網,並能免費打電話,此外還能在酒店各處免費使用 Wi-Fi 網絡。

4. 健康早餐

所有入住新酒店的客人都能獲得一份早餐沙律,這樣的早餐提供一系列時令蔬菜、碎丁沙律、綠葉沙律和清蒸蔬菜,新酒店還提供可以在咖啡間 / 客房中享用的「外賣式」早餐和飲料。



Hotel Management Japan K.K. 簡介

Hotel Management Japan K.K. 目前在日本經營 12 家酒店,包括東京成田機場希爾頓酒店 * 1(Hilton Tokyo Narita Airport,位於千葉縣成田市)、成田國際花園酒店 * 2(International Garden Hotel Narita,位於千葉縣成田市)、東京灣東方酒店(Oriental Hotel Tokyo Bay,位於千葉縣浦安市)、奈良日航酒店 * 3(Hotel Nikko Nara,位於奈良)、大阪難波假日酒店 * 4(Holiday Inn Osaka Namba,位於大阪中央區)、難波東方酒店(Namba Oriental Hotel,位於大阪中央區)、神戶美利堅公園東方大酒店(Kobe Meriken Park Oriental Hotel,位於神戶中央區)、廣島喜來登大酒店 * 5(Sheraton Grand Hotel Hiroshima,位於廣島東區)、廣島東方酒店(Oriental Hotel Hiroshima,位於廣島中區)、博多中央酒店 * 6(Hotel Centraza Hakata,位於福岡市博多區)、阿利維亞日航酒店(Hotel Nikko Alivila,位於沖繩縣讀穀村)和沖繩萬豪度假酒店及水療中心 * 7(Okinawa Marriott Resort and Spa,位於沖繩縣名護市)。

*1:由 Hotel Management Japan 旗下全資子公司 Narita Kosuge Operations, Inc. 經營;*2:由 Hotel Management Japan 旗下全資子公司 Narita Yoshikura Operations, Inc. 經營;*3:由 Hotel Management Japan 旗下全資子公司 Hotel Management, Inc. 經營;*4:由 Hotel Management Japan 旗下全資子公司 OW Hotel Operations, K.K. 經營;*5:由 Hotel Management Japan 旗下全資子公司 AIC Hiroshima Management KK 經營;*6:由 Hotel Management Japan 旗下全資子公司 Hotel Centraza 經營;*7:由 Hotel Management Japan 旗下全資子公司 Lagoon Resort Nago, K.K. 經營。

