說起人工智能 中國在許多方面 都領先美國

根據 CNBC 報導，一家在美國與中國均設有據點的新創人工智能公司指出，全球最大的兩個經濟體正走在人工智能發展的浪頭上，但要說那一個國家領先，目前尚難有定論。

「我認為這只是初期。中國或許在零售末端與消費前端取得了領先，而美國目前則可能在自動駕駛方面佔有優勢，」Gen.Life 公司總裁 Daniel Tu 週一在上海 UBS 銀行大中華會議上說。

Gen.Life 是一家新創企業，使用諸如人工智能等科技，評估風險並改善保險產品的定價與傳銷。這家成立僅一年的公司，係由大型保險公司投資成立，諸如 AIA 與美國家庭保險公司。

然而，談到政府支持，中國似乎較佔上風，Daniel Tu 說。

南華早報報導，中國國務院於 2017 年 7 月設定了一項目標，要在未來幾年，將人工智能擴大成 1500 億美元的產業，到 2030 年，要讓中國成為人工智能的發展中心。

曾經擔任平安金融集團主管的 Daniel Tu 指出，在美國，學術界人士，如麻省理工學院院長 Rafael Reif，曾大聲疾呼，政府，企業與社會應集體行動，引領人工智能產業。

「美國學術界對中央政府缺少一貫的中心政策，已有一股急迫感。而在中國，如果看看近來國務院的人工智能白皮書，顯然中國對於未來人工智能如何發展，已有了清楚的願景，」Daniel Tu 說。「但我認為這還只是初期階段。」