【異動股】醫療醫藥板塊持續走強 盤龍藥業(002864-CN)等多股漲停

午後，醫療醫藥板塊持續走強，截止發稿，盤龍藥業(002864-CN)、易明醫藥(002826-CN)漲停，而藍帆醫療(002382-CN)，交大昂立(600530-CN)，華森制藥(002907-CN)等股早盤就已漲停;一品紅(300723-CN)、智飛生物(300122-CN)漲超9%，浙江醫藥(600216-CN)漲超8%，戴維醫療(300314-CN)漲超6%，東富龍(300171-CN)、金域醫學(603882-CN)、大博醫療(002901-CN)、奇正藏藥(002287-CN)、新華制藥(000756-CN)、大理藥業(603963-CN)等股均漲超5%。

消息面上，CFDA發布中國首部《中國上市藥品目錄集》，收錄具有安全性、有效性和質量可控性的藥品，并确定參比制劑和标準制劑，第一批收錄131個藥品203個品規。這表明中國提升藥品質量的意志，未來有限的醫保資源等隻會向臨床剛需的優質仿創藥傾斜，輔助用藥、無明确療效的“神藥”生存空間將極大壓縮，因此，未來醫藥行業的投資邏輯愈加明确。

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