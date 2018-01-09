價格再下殺電動機車牌價可望跌破7萬

「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」預告期結束，近日將正式公告。為加速推動電動車產業發展以及提升普及率，將持續提供消費者購車補助，並以電動機車售價低於燃油車為目標。官員透露，年底前可望出現定價低於 7 萬元的電動車款，加上中央及地方政府補助款，價格競爭力可望大為提升。

行政院長賴清德宣示， 2035 年國內將全面禁售汽油機車，目前市場上重型電動機車售價每台大約 73000 - 74000 元，已與燃油車價格相近。經濟部工業局金屬機電組科長童建強透露，為提高消費者購買電動機車的誘因，業者正加速研發，今 (2018) 年底前可望出現牌價 7 萬元以下的重型車款，對燃油車銷售威脅進一步升高。

童建強指出，「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」預告期於 5 日結束，目前工業局正彙整各界意見，近期將正式公告實施，期限 5 年，至 2022 年 12 月 10 日截止。其中，針對重型以及輕型電動機車，每台補助消費者 1 萬元、小型輕型 (等同 50cc 燃油車) 每台補助 7200 元，使用國產電池再加碼 2000 元。

一旦消費者是淘汰二行程機車換購電動車，環保署另提供補助，加上地方政府也都有獎勵措施，購買電動機車的負擔將遠低於傳統燃油機車，價格競爭力大增。

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