Facebook在華新舉措：將聯手小米共同推出VR頭戴設備

Facebook 進入中國市場又有新舉措。

週二 (9 日) Facebook 表示，旗下 Oculus 公司將在中國發布一款 VR 頭戴設備，合作夥伴為小米。英國金融時報消息稱，新的頭戴設備將被命名為 Mi VR，將是一款無需手機、電腦輔助的獨立 VR 頭戴設備。

Mi VR 模仿了海外市場推出的 Oculus Go，後者在 2017 年 10 月發布，售價 199 美元（約合 1300 元人民幣）。Mi VR 和 Oculus Go 都將搭載高通驍龍晶片。雙方合作之後，Oculus 的軟體和遊戲開發者將可以在小米商店中發布應用。

圖：Mi VR 頭戴設備 來源：網路

小米與 Facebook 的合作離不開一位重要人物——Hugo Barra「牽線搭橋」。Barra 目前擔任 Facebook 虛擬現實副總裁、Oculus 負責人，在此之前，他曾在小米公司擔任了 4 年的副總裁。Barra 表示：

這款 VR 一體機的推出是 Oculus 在 VR 硬體發展過程中意義重大的一步。通過與小米的合作，Oculus Go 和小米 VR 一體機實現了研發介於手機 VR 和 PC VR 之間的全新 VR 一體機品類中的首個突破。我們相信，這款一體機是進入 VR 最簡單的方式。

Oculus 是全球著名的虛擬現實設備製造商，該公司成立於 2012 年。2014 年 7 月，Facebook 宣布以 20 億美元的價格收購 Oculus，被外界視為 Facebook 重金布局虛擬現實技術的舉措。被 Facebook 收購後，Oculus 先後推出了 Rift、Oculus Go 等虛擬現實頭戴設備，該公司還曾與三星合作，共同推出 Gear VR 設備。

小米近年來也展示出了對虛擬現實技術的興趣，2016 年小米曾發布一款 VR 眼鏡，2017 年繼續推出了升級版小米 VR 眼鏡 play2，與 Oculus Go 不同，小米的兩款 VR 設備都要將手機裝入其中才能使用。

圖：小米此前發布的 VR 眼鏡 來源：網路

Facebook 近年正在加速登陸中國市場，去年 8 月曾在中國上線一款名為「彩色氣球」(Colorful Balloons) 的手機應用。有外媒表示，與小米合作是 Facebook 進入中國市場的關鍵點，一方面，它可以把內容的審核工作交給小米完成，避免監管問題；另一方面，小米平台擁有的大量數據和用戶資訊也成為該產品推廣的有力保證。

『新聞來源／華爾街見聞』