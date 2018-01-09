台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月9日

今年第一天，德國創下全國用電百分之百來自再生能源的紀錄，同一時間燃煤等傳統電廠也大幅降載，堪稱能源轉型里程碑。
財政部昨（8）日公布海關進出口貿易最新統計，受國際景氣回溫、蘋果 iPhone X 延後出貨兩因素拉抬，去年 12 月單月出口金額 295.1 億美元，再創歷史新高，成長 14.8%，也創下連 15 紅佳績。
台積電漲勢不停歇、傳產龍頭助攻、金融股衝鋒，台股紅包行情火力全開，昨（8）日再漲 35 點，收 10,915 點，持續刷新 27 年半來最高紀錄。外資連 8 買，法人看好台股近日於整數關卡附近消化賣壓，本月就可望看到「不怕一萬，只怕萬一」的魔咒解除。
聯合報
勞基鬥法 今拚 3 讀
全球里程碑 德發電 100% 用再生能源
經濟日報
去年出口豐收 本月續強
外資連八買 台股衝上近 28 年新高
勞基法修正 最快今三讀
蘋果日報
勞團臥軌 萬人誤點
CES 宣告今年 VR 戰國時代
陳俊聖 8 度加碼宏碁 潛在獲利逾 3200 萬
中國時報
政院版《勞基法》 恐隻字未修過關
終結低薪 農曆年前端出牛肉
拚新南向 國銀實力輸日韓星
工商時報
重返 3,000 億美元 去年出口增幅 13.2％ 七年最大
不怕萬一 台股紅包行情火力開
小米下半年 IPO 估值達６兆
自由時報
桃產總 15 人臥軌 上萬旅客遭殃
救失業 中小企業增僱減稅延 3 年
晶圓代工接單爆滿 客戶採預付款配比