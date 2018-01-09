12月業績拉高＋輝達新晶片發功，技嘉今年營運看升，法人大買

【財訊快報／王宜弘報導】技嘉 (2376) 去年業績拉高封關，自結 12 月合併營收達 55.6 億元，較上月略增 0.3%，較上年同期大增 48.9%，第四季合併營收來到 155.3 億元，季減 9%，年增 25.7%，累計全年合併營收達 598.8 億元，較上年同期成長達 14.4%，刷新紀錄。因 12 月與第四季業績表現優於市場預期，加上今年電競硬體市場有輝達 (nVIDIA) 新晶片加持帶動換機潮，以及傳出技嘉在伺服器業務上今年將獲得歐、亞新客戶訂單，今年伺服器營收貢獻成長上看兩成，近期三大法人持續買超該股，推動技嘉股價突破 60 元大關，週二 (9 日) 持續大漲，最高來到 64.2 元價位，上漲 5.2% 或 3.2 元，再創 13 年半以來新高價。



資料顯示，三大法人中，外資積極買超該股，去年 11 月以來大買技嘉股票逾 4.3 萬張，投信近期加入作多行列，近三個交易日買超 2599 張，週一 (8 日) 外資與投信分別均買逾千張。



不過，有法人保守看待技嘉 2018 年度展望，認為其主機板 2018 年出貨持平，顯卡因去年基期高，成長將趨緩。技嘉則是在 12/27 的法說會中看好今年成長展望，認為主機板業務受惠英特爾 (Intel)2018 下半年進入 10 奈米製程，新品上市效應下，將推升下半年動能。



電競產品方面，輝達新晶片將帶動換機潮，激勵相關產品線成長。伺服器則受到大數據與雲端風潮帶動，將有新客戶與新產品進場，2018 年度的成長展望相當好。據悉，該公司截至去年第三季底，主機板業績占比 3-4 成，顯卡約 45-55%，伺服器占比則超過一成。



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