瑞銀：中國打房有成 今年全年銷售可望0成長

中國打房終於可望在 2018 年見效，因為瑞銀預期，中國房地產交易今年一整年將 0 成長。

在中國當局加強打壓投客買房後，去年下半年房地產買潮降溫。先前，中國房地產需求激增，債務快速累積，成為潛在經濟隱憂，亦恐重踏美國覆轍，成為全球災難。

瑞銀房地產股票研究全球主管 Kim Wright 週一在瑞銀上海大中國會議上表示，「我認為，就實體市場來說，銷售量將變溫和，但這不見得會崩潰，所以我們將全國銷售量成長降低至接近 0%。」

中國當局自 2016 年以來開始一連串打房行動，包括房屋購買數限制以及頭期款門檻提高。

但這些打房行動似乎反讓大型房地產公司受益，例如碧桂園集團和萬科集團等，因為小型房地產公司不敵政府措施而退出市場，致使大公司市占率提高，今年甫過一週，這兩家公司股價竟然已經漲了近 20%。

Wright 表示，他們的前景如何，這將取決於他們如何抵禦放緩的房地產市業。「這些公司的表現，要看他們怎樣持續取得市場份額而定。」

然而，中國近日對部分城市放寬限購措施，包括南京市推出《關於進一步加強人才安居工作的實施意見》，容許「高層次人才」在南京買首套房時不受戶籍限制，最多可向公積金借貸 120 萬元，高校畢業生租房補貼年限可延長至 5 年。

昨 (8) 日內房股整體逆市上升，碧桂園一度衝上 17.8 港元，創下歷史新天價，漲幅最高達 9.7%，終盤收在 17.42 港元，漲幅 7.4%；雅居樂大漲 10.94%，收在 14.4 港元，亦創歷史新高。

今 (9) 日碧桂園 (2007-HK) 續漲，盤中報 17.50 港元；雅居樂 (3383-HK) 下滑 1.36%，報 14.20 港元。

碧桂園股價走勢