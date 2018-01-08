TCL 多媒體2017全年LCD電視機銷售量年增16.4%

EQS 新聞 / 2018-01-08 / 09:47 UTC+8



TCL 多媒體二零一七年全年累計 LCD 電視機銷售量達 23,231,141 台



同比增長 16.4% 創五年最高升幅 超額完成 2,200 萬台銷售目標



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TCL 北美市場全年銷售量同比增長 131.5% 持續強勁增長







（二零一八年一月八日，香港）TCL 多媒體科技控股有限公司（「TCL 多媒體」或「該集團」，香港聯交所股份編號：01070）今天公佈其二零一七年十至十二月份



(「第四季度」) 及二零一七年全年累計電視機銷售量。







TCL 多媒體二零一七年第四季度 LCD 電視機銷售量較去年同期增長 30.5% 至 7,116,623 台，其中智能電視機及 4K 電視機銷售量分別為 4,892,273 台及 2,069,750 台，同比增長分別為 57.6% 及 64.9%。二零一七年全年累計 LCD 電視機銷售量較去年同期增長 16.4% 至 23,231,141 台，其中智能電視機及 4K 電視機銷售量分別為 15,094,106 台及 5,804,951 台，同比增長分別為 42.5% 及 45.9%。受益於產品結構持續改善、渠道結構優化，



以及全產業鏈整合優勢帶來的整體效率提升，中國市場第四季度銷售量明顯回升，海外市場銷售量持續強勁增長態勢，



TCL 多媒體全年銷售實現五年來最強勁增長，並超額完成 2,200 萬台的全年銷售目標。







中國市場方面，二零一七年第四季度 LCD 電視機總銷售量同比上升 15.9% 至 3,117,103 台，其中智能電視機及 4K 電視機銷售量分別佔第四季度 LCD 電視機銷售量的 79.9%（不含 ODM 業務）及 47.6%（不含 ODM 業務）。二零一七年全年累計 LCD 電視機總銷售量同比微跌 2.7% 至 9,163,578 台，其中，智能電視機及 4K 電視機銷售量分別佔全年累計 LCD 電視機銷售量的 76.3%（不含 ODM 業務）及 42.7%（不含 ODM 業務）。根據中怡康等第三方機構數據分析，TCL 多媒體中國市場全年銷量表現遠優於行業平均水平。







海外市場方面，該集團二零一七年第四季度及全年累計 LCD 電視機銷售量分別同比上升 44.7% 及 33.5% 至 3,999,520 台及 14,067,563 台。受益於在海外市場的多年深耕，TCL 多媒體在海外諸多區域已具有明顯的競? 優勢，北美市場以及巴西等新興市場銷售量持續強勁增長態勢。其中北美市場表現突出，二零一七年全年累計銷售量同比大幅提升 131.5%，實現翻倍增長。







智能電視二零一七年全年通過歡網運營的激活用戶數量為 6,247,088；於二零一七年十二月底累計用戶規模達 23,536,522；日均活躍用戶數量為 10,809,751（來源：廣州歡網科技有限責任公司（「歡網」））。











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標題: TCL Multimedia(1070)_Q4 Shipment_Release_Chi 20180108 Final







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