AT&T最後一刻反悔 與華為在美銷售手機合作案破局

中國手機大廠華為打入美國市場腳步受阻，華為原先預計透過美國電信業者 AT&T 銷售新款高端智慧型手機 Mate 10，期望能進一步增加在美市占，但 AT&T 在最後一刻終止合作，並沒提及原因。

據知情人士透露，僅管失去正式進入美國市場的直接合作夥伴，華為仍會透過不同網路通路販售解鎖版本 Mate 10 Pro 智慧型手機，該版本沒有綁定特定電信商。

蘋果和三星占大部分美國智慧型手機市場，因為大多數美國消費者選擇透過電信業者如 AT&T(T-US) 與 Verizon(VZ-US) 購買手機，對手機製造商來說，沒有與美國前兩大電信業者合作，進入美國市場會有相當程度的困難性。

與 AT&T 合作破局，華為仍可爭取與 Verizon 合作的機會，過去華為曾透過電子商務平台如亞馬遜 (AMZN-US) 販售 Mate 9 旗艦手機，但是跟大型電信業者合作代表著，產品的曝光率將會大幅提升，電信業者有更多的實體店面與廣告資源。

Canalys 分析師 Mo Jia 認為：「美國是華為必須拿下的市場。」

「只有在美國獲得較好的市場地位，華為才有可能在全球智慧型手機市場稱王」Mo Jia 說道。

不過，華為進軍美國市場之路並非一帆風順。2012 年美國政府的一份報告給華為貼上安全威脅的標籤，阻止華為進入美國市場。

AT&T 此次取消與華為手機合作，又令華為手機進入美國市場蒙上陰影

據報導，中國另一家手機製造大廠小米，也同時在與 AT&T 與 Verizon 接洽，希望能將公司的熱門產品，帶入美國市場。