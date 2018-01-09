稅改大贏家？巴菲特旗下波克夏或因稅改獲益370億美元

摘要：巴克萊指出，波克夏海瑟威公司將因美國稅改潛在獲益 370 億美元，這主要是由於其遞延稅收負擔下降所致。分析師還表示，公司稅率的下調可能會使伯克希爾的盈利能力在 2018 年甚至更長時間內上升 12％，並可能推動波克夏將部分海外利潤匯回，用於投資。

巴克萊的新研究顯示，巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司將因美國稅改潛在獲益 370 億美元。

巴克萊分析師星期一在一份報告中寫道：「我們現在估計，波克夏海瑟威公司的第四季帳面價值可能因美國公司稅收改革提振約 370 億美元。這是由於其遞延稅收負擔下降所致。」

分析師還表示，公司稅率的下調可能會使波克夏爾的盈利能力在 2018 年甚至更長時間內上升 12％，並可能推動波克夏將部分海外利潤匯回，用於投資。

去年 12 月，波克夏海瑟威公司的 A 類股升破 30 萬美元大關，為史上首次。

今日，波克夏 A 類股上漲 0.88%。

多年來，美國公司為了避免美國企業的高稅率，把錢存在海外。稅改預計會促使其中一些公司向美國撤回 2.5 兆美元以上的資金。

此前美股研投網站 SeekingAlpha 撰文指出，波克夏將顯著受益於美國稅改，每 B 類股的帳面價值有望在第四季提升 18%，至 147 美元。

今日，伯克希爾 B 類股上漲 0.66%。

彭博社也援引巴克萊分析師 Jay Gelb 研報稱，得益於所投企業盈利重點在國內市場，以及截至第二季末共有 650 億美元的未實現收益，稅改或令波克夏獲利 270 億美元。

市場看好大型金融機構受惠於稅改的能力，進而欣賞巴菲特在該領域的布局策略。雖然波克夏在第三季溫和減持了富國銀行，但美國資產值第三大的銀行仍是巴菲特的第二大重倉股。他還在 8 月底通過行使認股權證，買進 7 億股美國銀行股份，成為後者的第一大普通股股東。

『新聞來源／華爾街見聞』