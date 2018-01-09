百度發布Apollo2.0自動駕駛平台 陸奇在美國「遙控」北京無人車

美國當地時間 1 月 8 日下午，百度集團總裁、COO 陸奇在拉斯維加斯舉行的百度 world 大會上發表演講，宣布百度正式推出 Apollo2.0 自動駕駛平台。

Apollo 2.0 是百度的最新版無人駕駛汽車平台，將用於支持輝達、英特爾、NXP 半導體、以及 Renesas 這四家主要的運算平台。公司強化與微軟、TomTom 和 Udacity 等 90 家合作夥伴之間的關係。百度與新加坡的 Asia Mobility Industries 共同組建合資公司，以促進 Apollo 在東南亞地區的發展。

陸奇表示，百度的 AI 在以「非常、非常快」的速度發展。百度在 2013 年率先創建了一個深度學習研究院，2014 年在矽谷建立了一個實驗室，叫做 Baidu Research。2015 年發布了 DuerOS 的第一個版本，它是一個對話式 AI 平台。2016 年，百度發布了自動駕駛汽車技術和百度大腦。2017 年，百度通過一系列新的 AI 產品驅動，尤其是發布 Apollo 自動駕駛平台明確了公司的 AI 發展方向。百度大腦已經成為中國最活躍的 AI 平台，開發者的數量在快速增長，可以快速把 AI 技術進行商業化。

關於 AI、無人駕駛技術的發展，陸奇認為，數據是知識的載體，只有具有很多數據才可識別路上的障礙物，才能有自動駕駛。因此數據決定 AI 進展速度。數據給目前產業帶來轉型和改變，能驅動更多人工智慧的創新。

由此話題出發，他談到了中國在發展 AI 的優勢：

中國有最多行業數據，汽車就有 2 億多輛車和 200 多家代工廠。做車同樣需要良好的政策支持和基礎設施。而中國政府看到了這點，給很大支持，現在 AI 成為中國 5 年計劃重要一部分，還推出了相關白皮書。綜合所有這些元素，中國 + AI 是非常好的組合。

中國具備人口、數據、產業集群、政策的結構化優勢。儘管從高端技術和人才來講美國仍然是領先的，但中國和美國之間的差距在快速縮小。

不過陸奇也指出：「AI is borderless」，技術創新對全球所有人都有利。比如不管是哪裡發現了治療癌症的新方法，它在任何地方都可以挽救生命；一個新的學習方法，它可以幫助全球每個人受到更好的教育。

在大會上，百度宣布與 Udacity 聯合推出面向全球的 Apollo 自動駕駛線上課程，以人才驅動行業發展。Google 無人車之父、Udacity 創始人 Sebastian Thrun 作為特邀嘉賓出席發布會，並表達了對於雙方合作的期待：「聯手百度，我們期望將 Apollo 系統和自動駕駛普及至全球，讓人人都邁出成為無人駕駛工程師的第一步，真正迎來無人駕駛技術的『全民時代』。」

此外，值得關注的是，陸奇還在拉斯維加斯用實例向全球開發者、合作夥伴展示了中國速度——他遠端連線清晨 7 點鐘的北京，十輛阿波羅無人車繞着百度大廈開跑。

附：陸奇演講全文 （來源：新浪科技）

百度如何加速創新，以中國的速度加速，通過開放的平台與各位合作來改變世界。

人工智慧世界的時代已經來臨，將會帶來深層的經濟、社會改變。

為何如此？因為科技本身的特質。人工智慧將軟硬體、算法結合，可以自動學習獲得知識，去解決問題，達成想要的結果。

知識就是力量。人工智慧會解決更多問題，數據會扮演重要角色。

數據是知識的載體，只有具有很多數據才可識別路上的障礙物，才能有自動駕駛。因此數據決定 AI 進展速度。數據給目前產業帶來轉型和改變，能驅動更多人工智慧的創新。

人才和科技，以前美國是唯一一個國家有這些元素的，現在中國也有，美國依然領先，但是中國和美國的距離越來越短，中國還有一個優勢人口眾多，有更多用戶。

說到數據在行業來講，中國有最多行業數據，汽車就有 2 億多輛車和 200 多家代工廠。做車同樣需要良好的政策支持和基礎設施。而中國政府看到了這點，給很大支持，現在 AI 成為中國 5 年計劃重要一部分，還推出了相關白皮書。綜合所有這些元素，中國 + AI 是非常好的組合。

AI 能讓我們所有人的生活都更好，在座所有公司也都想參與其中。百度花了很多時間、精力去做創新。

「AI is borderless」，技術創新對全球所有人都有利。比如不管是哪裡發現了治療癌症的新方法，它在任何地方都可以挽救生命；一個新的學習方法，它可以幫助全球每個人受到更好的教育。

百度是中國的谷歌。百度是做搜尋引擎起家，現在是最好的技術公司，百度人工智慧開發多年，百度的 AI 在以非常、非常快的速度發展。百度在 2013 年率先創建了一個深度學習研究院。我們 2014 年在矽谷建立了一個實驗室，叫做 Baidu Research。2015 年，我們發布了 DuerOS 的第一個版本，它是一個對話式 AI 平台。2016 年，百度發布了自動駕駛汽車技術和百度大腦。2017 年，我們通過一系列新的 AI 產品驅動，尤其是發布 Apollo 自動駕駛平台明確了公司的 AI 發展方向。

我們會把所有這些都作為平台的能力進行輸出，我們有強大能力把 AI 創新提到新的層面。

百度大腦已經成為中國最活躍的 AI 平台。開發者的數量在快速增長。我們也可以快速把 AI 技術進行商業化。今天百度世界核心內容就是開發一些新的平台，介紹新的商業化的應用，我們會聚焦 Apollo 無人車及其他產品如對話平台。我們現在在無人駕駛上已經走在前列，

Apollo

這是世界上第一個無人自駕平台，去年 7 月 5 日推出，在一些基本原則上，我們補充了 AI 最核心的因素，使我們可以在未來無人駕駛獲得戰略進步。設計的時候我們考慮了它的持久性和前瞻性，我們有四個基本原則：

1、開放能力，現在有 200 家 OEM 延展製造商合作，開創能力是主要催化劑；

2、共享資源，這是共享資源的利用，合作夥伴可以採用 Apollo 平台，還可以貢獻自己的技術內容，貢獻越多，收穫越多；

3、加速創新能力

4、可持續發展的能力

在一念之間就達到了這樣長足的進步和發展，增長速度超出了我們的想象。

今天我們正式發布 Apollo2.0，有請王京傲先生來介紹 Apollo2.0。

『新聞來源／華爾街見聞』