【華冠投顧】多頭沒變心 腳步會放緩 6208日揚營收讚攻漲停

◆盤勢分析

今天大盤如預期再創新高 10918，上週領先創新高的 OTC 指數則是量縮拉回 0.23%，因此「多頭沒變心，往北腳步會放緩」，紅包行情還有好一段路要走，盤面電子、傳產及金融依然會輪動輪漲。

今天電子股稍作休息，不少傳產股接棒演出，像是鋼鐵股的 2002 中鋼 + 1.2%、2014 中鴻 + 4.2%、2017 官田鋼 + 3.4%、2014 運錩 + 7.5%、2027 大成鋼 + 5.7% 紛紛創下波段新高，橡膠的 2104 中橡 + 3.2% 創新高，營建類股也出現輪漲脈動，近期 5534 長虹、2534 宏盛、2520 冠德輪流創新高，今天 5531 鄉林更是一舉攻上漲停。

每個月 10 號前要公布上個月營收，這段時間「業績題材股」往往是盤面一大亮點，深入產業及個股研究，先知先覺作佈局，往往會有好事發生。就像半導體真空設備廠 6208 日揚，看好去年第四營收表現而在 12/29(五)盤後分析文直接分享，上週五 (1/5) 盤後公佈 12 月營收 2.02 億(年增高達 82.9%)、Q4 營收 5.5 億(不僅季增 37.8%、年增更高達 80%)，雙雙創下歷史新高，預料中的好成績帶動今日股價攻上漲停 32.9 創新高，有上車的好朋友跟學員一起都賺到囉。想要怎麼收穫就要怎樣栽，更多的盤勢及個股分享，歡迎加入昇楷 Line@投資園地。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

