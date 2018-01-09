台股盤前─電子、金融及傳產股角力 最嗆辣的還是…

在美股創新高帶動下，亞洲域股市新一波資金行情啟動，台股集加權股價指數昨 (8) 日突破前波高點 10882 點，收盤指數報 10915.75 點，上漲 35.95 點或 0.33%，成交值 1370.7 億元；就目前台股呈現金融、電子及原物料類股輪動的走勢之下，台股仍顯強勢。

期貨、證券分析師張陳浩指出，近日台股包括鋼鐵、塑化、水泥、營建甚至航運等非電子族群股價走揚，反映資金向低基期個股靠攏，而隨著新台幣持續走強，新一波資金行情正往台北股市啟動。

證券分析師黃漢成樂觀強調，目前的台股的點位並非是台股的高點，預期台北股市將可登上 11000 點，並在 11000 點上下震盪之後，再築出新一波上攻的發起線。

就今天早晨收盤的美國股市來看，美國經濟依舊樂觀，美國股市創新盤中記錄高點。S&P 500 與 Nasdaq 也創新收盤高點，道瓊則小幅收低。收盤道瓊工業平均指數收低 12.87 點或 0.05% 至 25283.00。Nasdaq 指數收高 20.83 點或 0.29% 至 7157.39。S&P 500 指數收高 4.56 點或 0.17% 至 2747.71。費城半導體指數收高 9.83 點或 0.74% 至 1335.54。

黃漢成指出，昨日台股盤中包括鋼鐵、塑化、水泥、營建甚至航運等非電子族群股價走揚，資金往非電子挪移，目前台股整體盤勢呈現在金融、電子及傳統產業類股的多方角力，指數仍有高點，昨日台北股市集中市場加權股價指數最高達 10918.47 點。

同時，在各上市、上櫃公司去年 12 月營收陸續公布同時，黃漢成指出，市場目前關注焦點在營收成長的個股，甚至市場注意類股的超強勢個股帶動相關族群的上漲效應，舉例而言，世紀鋼 (9958-TW) 的連續走揚，極可能再帶動不銹鋼的建錩 (5014-TW) 走高。

在市場消息方面，財政部公布 2017 年 12 月及整年進出口統計，全月出口量再創新高，達到 295.1 億美元，較 11 月增加 2.2％，較上年同月增加 14.8%。2017 年全年出口金額為 3,173.9 億美元，較上年增加 13.2%。在進口部分，12 月進口 233.8 億美元，是較 11 月增加 2.0%，較上年同月增加 12.2%。