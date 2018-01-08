太極去年Q4營收創6季以來新高 季增2成

太陽能電池廠太極 (4934-TW) 今 (8) 日公告去年 12 月合併營收為 6.12 億元，月減 13.49%，年增 3.16%，為去年單月營收次高；第 4 季合併營收 18.88 億元，季增 20.24%，年增 32.65%，為近 6 季以來單季新高；去年全年累計營收 59.66 億元，年減 18.74%。

展望後市，太極表示，中國昆山廠今年將進行黑硅技術的製程轉換，越南廠則進行擴產，預計今年將增加電池產能 200MW，擴產完畢後太極電池總產能將來到 1.5GW(十億瓦)。至於單晶 PERC 產能則全數留在台灣，今年 PERC 產能最高維持在 200MW。

據了解，目前太極單晶 PERC 電池轉換效率為 20.94%、多晶為 18.52%，太極本季多晶電池將導入黑硅製程，預計轉換效率可從 18.8% 提升至第 4 季的 20.2%，而單晶電池將從 21.5% 提升至年底的 22.2%。

受到美國 201 條款提前啟動的拉貨潮影響，加上中國分散式太陽能補助刺激市場需求，去年第 3 季單季稅後淨損較第 2 季的 4.02 億元大幅收斂至 1700 萬元，每股淨損縮小至 0.05 元，毛利率也由負轉正，營運逐步回溫，力拼全年現金損益為正。