盤前財經大事搶先讀2018年1月9日

今日操盤前瞻

法說：國巨、浩鼎

國泰息收 ETF 開募

日本 12 月家庭消費者信心指數

歐元區 11 月失業率

iPhone X 銷售不如預期 蘋果供應商評級遭調降

根據一家華爾街公司指出，近來有關蘋果 iPhone X 銷售不佳的報導，可能正確無誤。KeyBanc 資本公司告訴客戶說，iPhone X 的需求低於預期，甚至不如蘋果的 iPhone 8。閱讀全文...

川普準備在貿易問題上出手 包括對中國進口商品徵收嚴苛關稅

Politico 網站於週日晚報導，未來幾週，美國總統川普將實踐一項重要的競選承諾，他的政府準備在貿易問題上，積極出手。閱讀全文...

〈日圓狂貶〉主要亞幣中台幣最強 台三大產業最有利

新台幣升勢不止，今 (8) 日盤中最高一度來到 29.44 元續創波段新高，相較之下日圓、韓元又顯得更便宜，其中，日圓兌台幣來到 0.2605 元附近，續創 2015 年 8 月中以來新低，隨著日圓越來越便宜，國內汽車整車、航空和旅行業者皆可望受惠。閱讀全文...

聯發科 Q4 營收季減 7% 順利達標 去年營收年減 13.5%

手機晶片聯發科 (2454-TW) 公布 12 月營收，達 186.52 億元，月減 10.06%，年減 12.65%，創下近 7 月新低，第 4 季營收為 604 億元，較第 3 季下滑 5%，符合法說預期，去年全年營收為 2382 億元，較前年下滑 13.54%。閱讀全文...

旺宏去年營收創歷史新高 華邦電則創 17 年新高

記憶體市況好，去年來價格持續上漲，推升族群去年營收表現，旺宏 (2337-TW) 去年 12 月合併營收 31.25 億元，月減 4.9%，年增 49%，累計去年合併營收 341.97 億元，年增 41.7%，創下歷史新高紀錄；華邦電 (2344-TW) 去年合併營收 475.92 億元，年增 13.07%，寫下近 17 年新高。閱讀全文...