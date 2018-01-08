行動醫療3年內大爆發 糖尿病、心律不整為首波應用

行動裝置盛行，近年來用於醫療的產品也越來越多，有調研機構觀察，由於心電圖、光電測量等感測技術逐漸成熟，再加上美國食品藥品監督管理局推出「認證前軟體試驗」計畫，預估行動醫療市場未來 3 年將大爆發，其中又以糖尿病管理及心律不整為首波應用。

DIGITIMES Research 指出，行動醫療約自 2012 年開始受市場重視，2014 年創投更陸續投資行動醫療相關硬體裝置、App、數據平台、服務商業模式等，然因感測技術一直無法達到醫療等級，加上歷經商業模式的摸索期，因此，如曾受創投圈吹捧一時的 Jawbone 公司於 2017 年遭清算、曾為市場寵兒的 Fitbit 股價也大跌。

DIGITIMES Research 分析師謝耀方指出，由於 ECG(Electrocardiography 心電圖) 及 PPG(Photoplethysmograph 光電測量) 感測技術逐漸成熟、ICT 資通訊大廠積極與傳統醫療器材廠合作，再加上 FDA(Food and Drug Administration 美國食品藥品監督管理局) 為加速行動醫療裝置上市，於 2017 年推出「認證前軟體試驗」計畫，預估行動醫療市場未來 3 年將大爆發。

謝耀方表示，行動醫療趨勢的爆發，將帶動生物感測晶片 (如 PPG、ECG)、動作加速器、MCU(Microcontroller Unit 微控制器)、無線通訊模組(如藍牙) 等需求。值得一提的是，為了使醫療穿戴裝置更省電，在 MCU 內加入嵌入 AI 演算法也將成技術發展趨勢，值得關注！

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』