璋利(01693-HK):未來將留意更多PPP項目

於去年八月赴港上市的馬來西亞建築服務公司璋利國際(01693-HK)日前交出了其上市以來的第一份成績單，公司收益由2016財年的10.38億港元增至2017財年的13.66億港元；毛利由2016財年的1.93億港元增加至2017財年的2.37億港元；而公司毛利率則從2016財年的20.2%下降至2017財年的18.4%，公告稱因為公司位於馬來西亞柔佛州的項目D’Pristine@Medini建築成本增加，從而導致樓宇及結構分部毛利率由20.7%下降至17.3%。公司行政總裁拿督鄭國利稱此為暫時性波動，雖有所下跌但毛利率仍然維持健康水平，而公司項目的成本造價需要隨時根據市場走勢來進行調整，目前財務數據上體現出成本的增加，而收入會隨項目的進度得以確認。

目前馬來西亞公私夥伴（即「PPP項目」）領域潛力巨大，公司視PPP項目為璋利國際實現地區增長的重要因素，認為與政府相關的公司展開合作，能夠保證財政狀況之穩定性。目前公司正進行瑪拉工業大學（「UiTM」）BLMT項目，該項目基於23年授權經營，包括首三年建設期，以及餘下二十年資產管理服務期。此外，於去年12月中標的光伏電站PPP項目細節仍在磋商中，預期3月底能有新進展。

鄭國利稱2017年公司共獲得23個新項目且均已開始籌備，預期將分別於未來一兩年陸續錄得收入。他亦表示，未來公司將主要專注於馬來西亞當地市場，會尋求一些基建相關PPP項目。

文：鄒舒惠

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