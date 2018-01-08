【亞洲投顧】胡毓棠盤後分析

◆盤勢分析

(明天 CES 2018 美國最大國際消費性電子展登場，5G 技術將在展上展演，成為焦點)

美股週五收盤持續創高，台積電 ADR 應聲上漲 2.34%，帶動權王台積電漲幅逾 1%，加上盤中台幣繼續升值突破 29.4 元，資金開始流向具有保值、抗通膨資產的營建類股、鋼鐵類股、水泥類股等傳產族群。然而有一好必有一壞，台幣大升之下將不利於出口導向族群如機械類股、電子類股，今日股價硬是脫累大盤，指標股鴻海 2317、大立光 3008 股價更創近期低點。明天 CES 2018 美國最大國際消費性電子展登場，5G 技術將在展上展演，成為焦點。今天網通股友訊 2332、宏碁 2353 股價開始提前反應。

類股部分，受惠台幣升值以及煤炭需求激增，鋼鐵類股百花齊放，世紀鋼 9958、佳大 2033、大國鋼 8415 股價激漲，紛紛漲停做收。而大陸方面，在珠海限產令發酵之下，玻纖產品供不應求。大陸化工廠建滔開響今年漲價第一槍。由於國際銅價續漲，加上下游產品需求暢旺 (手機、電動車、平板等等…)，將調漲產品銅箔基板報價，單價調漲 5-15 元人民幣，漲價概念帶動之下，8358 金居可望受惠銅箔基板利差擴大，股價上漲近半根停板。漲價概念同樣適用銅箔基板上游原料玻纖紗玻纖布族群，預期台廠富喬 1815、台玻 1802 近期也會有一波走勢。