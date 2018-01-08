【港股收評】內房股強勁 港股十連升

港股十連升，不過投資者未必感到太高興。大市今早走勢相當反覆，本來今早突破30900點，以為可以向上挑戰31000點，可是卻掉頭向下，若非午後在內險及金融股轉勢，相信今日大市未必可以高收。目前投資者仍可以視31000點為目標，但是往後一段時間走勢會變得較反覆，投資者不宜過份進取。

恆生指數收市報30899點，升84點；國企指數收市報12235點，升23點，成交額為1337.76億元。

今日表現最強的藍籌股為碧桂園(02007-HK)，全日升幅逾7%，其他中型非藍籌的內房股如雁居樂地產(03383-HK)及世茂房地產(00813-HK)升幅更驚人，雅居樂升幅更逾一成。內房股今日擁有如此理想表現，與內地個別城市擬放寬樓市調控措施有關。至於近期內房股已累積了相當多升幅，是否已出現升過龍現象？相信機會日益增加。投資者是否要對內房股加大注碼？肯定是不建議。

另一個予人驚喜的投資類別為資源股，當然不少投資者會將焦點落入從內地政府力推煤電企業合併下受惠企業的煤炭股，兗州煤業(600188-CN)(01171-HK)H股升幅接近14%。不過相比之下，更令人感到驚喜為鋼鐵股，馬鞍山鋼鐵(600808-CN)(00323-HK)H股升幅達7%。今年投資主題之一為再通脹，資源價格上升帶動資源股股價上揚應該不足為奇，可是今日馬鞍H股股價升幅是否有點超現實？其實兗煤H股走勢一樣予人有超現實之感。投資者若已持有資源股一段時間，何不考慮先行獲利？

澳門旅遊及娛樂類別股份近期至勢相當不俗，銀河娛樂(00027-HK)在60元以上收市。看來投資者已將上周二的跌市拋諸腦後，事實上投資者目前並無必要對有關股份前景過份憂心，可以「放長線以釣大魚」。

最後談一談聯想集團(00992-HK)，今日聯想在尾市發力，全日升幅逾2%，明顯跑羸大市，惟相信聯想強勢難以長久，投資者今日感高興便好了，不要過份憧憬。

2018年1 月8日下午4時55分

文﹕張偉倫

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