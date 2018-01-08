瑞銀證券：2018是中國A股大年

中國證券網今 (8) 日報導，瑞銀證券中國首席策略分析師高挺 8 日在上海表示，2017 年中國股市在全球經濟向好的正面環境下表現較好，今年這一態勢或將延續。

未來一年，預計國企改革、金融市場監管，以及環保相關主題，將繼續受投資者關注。除此之外，房地產投資放緩、行業集中度提高、鄉村振興與扶貧、中國創新崛起，以及股票市場互聯互通，也值得注意。

報導指出，具體來看，供給側結構性調整和去槓桿將成為宏觀經濟核心主題，經濟結構優化將持續推進，消費將在 2018 年經濟增長中發揮重要作用。必選消費品領域的食品飲料，尤其是乳製品和肉製品板塊有望增長，但瑞銀對白酒行業持中性觀點。旅遊也將繼續受益於持續的消費升級而表現向好。

與此同時，供給側結構性改革趨勢下，環境監管將更為嚴格，國企改革持續深入，工業部門企業盈利前景將有所改善。公用事業方面，瑞銀預期，獨立發電商明年的盈利能力或迎來反轉。電子行業受益於需求穩定和提價也有望有較好表現。

隨著去槓桿將繼續推進，金融監管或在 2018 年進一步強化，重點針對金融機構內部槓桿和影子銀行。在這一背景下，瑞銀看好保險行業，主要出於投資收益和利率或將保持較高水平，同時金融監管加強有望改善競爭格局。銀行方面則會更偏好大型銀行。不過，瑞銀表示，A 股方面，對採掘、軟軟體和傳媒板塊持謹慎態度。