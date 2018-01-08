群創CES秀AM miniLED車用讓人好驚豔

美國消費電子展（CES）明（9）日登場，面板大廠群創首度以實機展出 10.1 吋 AM miniLED，未來也將搭配異型 / 曲面 LCD，以滿足車用客戶的設計需求，如此一來既可達到 OLED 相同等級的對比度，又可在畫面銳利度跟 OLED 分庭抗禮，且不會有 OLED 在車載應用上無法符合耐高溫的問題。有信心在 Micro LED 問世之前，AM miniLED 可成為中期戰略產品。

群創在去（2017）年 6 月 20 日股東會後記者會，首次提出 miniLED 的名詞及概念，並在 2018 CES 展上，以實機展出 AM miniLED。群創執行副總暨技術開發中心負責人丁景隆指出，AM miniLED 意指採用 TFT 所形成的主動式矩陣電路來驅動 miniLED，如此才可真正發揮性能優勢，同時具有合理的成本。

群創指出，雖 HDR(High Dynamic Range) 功能的確可以大幅改進 LCD 的對比數值到與 OLED 相同等級，但需做到頂級的 HDR 才行，但這樣使用的元件過多，成本及輕薄設計上，變得不切實際，因此公司提出使用主動式矩陣 TFT 電路，來驅動 AM miniLED 架構以徹底解決難題並成本問題。

群創表示，AM miniLED 可以做到精準的電流調控，亮態畫面可以拉高到平常的數倍亮度，這是 OLED 材料所無法企及的境界；而暗態畫面則趨近於零亮度，在對比可高達 1,000,000 : 1 的情況下，讓使用者可以更清晰、明亮的獲得訊息，在陽光下可視性以及夜晚閱讀的舒適性，達到超乎客戶滿意的表現。

此外，為了提供客戶更多的設計自由度，群創更以 AM miniLED 搭配軟性基板 (Flexible Substrate)，作為異型 / 曲面 LCD 所需背光源的最佳解決方案，未來可用在車用上，如此不僅在畫質 (HDR peaking、對比、色彩飽和度)、能耗以及外觀設計 (異型 / 曲面) 上將完全超越 OLED，OLED 一向為人詬病的影像烙印、無法符合耐高溫等問題也能解決。

群創指出，公司將持續深耕 AM miniLED 技術，並將在適當的時間點，陸續向業界揭露各種創新的技術細節。在 Micro LED 問世之前，有信心 AM miniLED 成為中期戰略產品的角色，必將以優異的表現驚豔市場。

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