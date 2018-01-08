美股財報季本周揭開序幕 稅改竟成短期利潤「殺手」

摘要：富國銀行和摩根大通將於 1 月 12 日發布財報，拉開財報季序幕。近期，不少銀行紛紛表示，稅改將影響其短期利潤。紐約財務分析師 Bob Willens 預計：「數字會很驚人。」

從本周開始，美國上市公司就將陸續發布財報。分析人士認為，稅改將會給這個財報季帶來「噪音」。

儘管從長期看，稅改會對上市公司收益產生積極影響，但短期內，更低的稅率將在重新評估時影響其遞延稅項資產和負債，一些企業可能提前在第四財季計提費用或進行減計。

荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）和英國石油巨頭 BP 近期已經相繼宣布可能計提高達數十億美元的一次性非現金費用。

至於稅改將給美國銀行業帶來的短期影響，英國《金融時報》援引紐約財務分析師 Bob Willens 預計：「數字會很驚人。」

《金融時報》還引述瑞信全球會計和稅務策略師 Ron Graziano 強調了本次財報季的看點，「要看這種『噪音』如何體現在財報上，還要看對公司未來經營的影響。」

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 強調，「我們想看到和聽到的是，這些公司打算怎麼處理現金。」

眾所周知，上市公司處理現金的重要方式包括庫藏股、開展併購、用於資本支出。而庫藏股普遍被視為近幾年支撐股票上漲的關鍵驅動力之一。

近期，不少大型銀行紛紛表示稅改將影響短期利潤。

高盛在不久前表示，稅改將導致公司盈利減少 50 億美元左右。根據公告，三分之二的影響源自一次性匯回境外利潤的稅務開支，三分之一源自遞延稅資產減值。

此前，花旗銀行表示，稅改可能導致盈利減少 200 億美元。美國銀行稱，他們的盈利將因稅改而減少約 30 億美元。摩根士丹利表示， 第四財季利潤可能一次性減計 12.5 億美元，主要是稅改會導致公司重新計算遞延所得稅資產價值。

瑞信更是預計公司有可能出現虧損。德意志銀行同樣發出類似警告。

瑞銀財富管理認為，企業稅率的大幅削減將令 2018 年標普 500 成分公司的 EPS 提高 10 美元，至每股 151 美元，但稅改很可能增加美國的通膨風險，從而使聯準會採取進一步的緊縮政策。

富國銀行和摩根大通將於 1 月 12 日美股盤前發布財報，由此拉開美國銀行業財報季大幕。花旗將於 1 月 16 日發財報。美國銀行和高盛將在 1 月 17 日發財報。德意志銀行將於 2 月 2 日發財報。

『新聞來源／華爾街見聞』