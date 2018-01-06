稅改衝擊 這家美國製藥巨擘第四季將提30億美元費用

鉅亨網新聞中心 2018年1月6號15點59分

摘要：監管文件顯示，因為美國稅改的影響，百時美施貴寶 2017 年第四季將計提高達 30 億美元費用，這主要和海外收入稅務相關。據大摩估計，百時美施貴寶留在海外的利潤達 260 億美元。

美國稅改塵埃落定，讓不少投資者歡呼不已。但其中一些條款卻給不少公司短期帶來巨額費用負擔，導致它們紛紛減計利潤。最新公布受到影響的，正是美國製藥巨擘百時美施貴寶（Bristol-Myers Squibb）。

在昨日公布的監管文件中，百時美施貴寶表示，因為美國稅改的影響，2017 年第四季將要計提高達 30 億美元費用，這主要和海外收入稅務相關。

據摩根士丹利估計，包括百時美施貴寶在內，美國大型藥企在海外的現金儲備高達 1660 億美元，未匯回利潤達到 5010 億美元。百時美施貴寶自身在海外則有 80 億美元現金以及 260 億美元未匯回利潤。

百時美施貴寶在監管文件中提到，這筆費用將對 2017 年預期的稅率和美股營收造成影響，但是對其非 GAAP 財務指引並沒有影響：

百時美施貴寶仍在評估稅改立法所有條款的影響，目前認為，稅改對非 GAAP 稅率的影響在 2018 年將會是中性的。

同一天，摩根士丹利也表示，2017 年第四季的利潤可能會一次性減記 12.5 億美元，主要是因為美國稅改落地後對遞延所得稅資產價值的重新計算，不過重申長期內還是會因稅改獲利。

德銀也警告稱，2017 年可能會連續三年獲得稅後虧損，在交易和融資收入下滑 22% 的同時，第四季盈利或因美國稅改減少 15 億歐元，大部分來自於遞延所得稅資產的重新估值。

時間往前移，高盛近期表示，今年美國的稅改將削減其約 50 億美元的利潤；英國石油巨頭 BP 稱，他們可能一次性計提 15 億美元費用。而原因也和大摩及德銀類似，都是因為遞延所得稅資產減計。

華爾街見聞曾提到，遞延所得稅資產對公司而言是有利的，該資產允許公司在隨後幾年要求稅收減免。但如果一家公司以 35% 的稅率對這些資產進行了稅務規劃，那麼在美國公司稅率下調至 21％後，其資產價值就會減少，因而必須減計。

事實上，和上述公司以十億美元計的費用相比，花旗的損失更為驚人。花旗首席財務官 John Gerspach 在 12 月初曾表示，將減計 160 億 - 170 億美元的賬面遞延所得稅資產，為其海外所持資金交稅大約 30 億 - 40 億美元，即第四季的一次性利潤減少高達 200 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』