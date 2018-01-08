獲中國最大資產管理投資 Straits Global私募股權基金正式成立

看好亞洲私募股權行業熱絡發展，華生資本團隊宣布在市場上推出 Straits Global 私募股權基金。Straits Global 私募股權基金發起人林宗聖先生表示，Straits Global 最初是由日本政策投資銀行（DBJ）投資，近期更獲得中國最大的資產管理公司中國華融注資，初期規模已超過 1 億美元。

林宗聖表示，私募基金是透過非公開模式，向少數機構投資者或專業投資者募集資金而設立的基金。由於私募基金的銷售和贖回都是透過基金管理人與投資者私下協商來進行的，與封閉基金、開放式基金等公募基金相比，私募基金具有十分鮮明的特點。

他指出，私募基金主要選擇價值被低估或表現落後的企業，協助管理者促進業務長期成長，私募基金若投資成功，企業體質便會更強健、獲利能力及競爭力也會同時提高，公司的價值自然大幅提升，這時私募基金便可將投資脫手獲利，而通常所花費的時間會在 3 到 5 年左右。

Straits Global 是由林宗聖創立的華生資本關係機構中的 Ignite Partners 團隊管理，針對經營團隊成員，發起人林宗聖擁有倫敦大學國王學院博士學位，及倫敦經濟與政治學院經濟學碩士，亦曾擔任中華開發工業銀行美國直接投資部主管，在 2005 年創立了華生資本管理私募基金 Whitesun T2C Private Equity Fund L.P.，並同時負責多個家族企業之投資管理。

而 Ignite Partners 合夥人吳毅明，為康奈爾法學院法學博士，也在加州大學伯克利分校哈斯商學院獲財務科學學士學位，法商策略遠見卓越，過去二十年曾擔任企業家、投資者及顧問，於美國硅谷開始律師執業生涯，在專門從事併購、私募股權、風險投資及全球性策略聯盟交易的律師事務所擔任資深合夥人，後來擔任 Yahoo 全球併購部門副總裁。

林宗聖表示，以 Straits Global 的投資夥伴與 Ignite Partners 團隊組成生態鏈的平臺投資模式，進行投融資業務，例如近期值得關注的 DBJ 對東芝的投資和收購案，華融國際對博納影業的投資及融資案等，藉由這樣的協同作用，結合各產業的專業技術，及團隊專業人士的豐富經驗，整合全球性的貿易公司及專業投資金融機構，提供產業及政策動向資訊予合作夥伴，必能產生綜效創造雙贏。