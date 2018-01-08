台股盤中─弱勢美元帶來資金行情 台股挺升過前高

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年1月8號11點37分

在美股創新高帶動下，亞洲域股市新一波資金行情啟動，台股集加權股價指數今 (8) 日突破前波高點 10882 往 11000 挺進，盤中包括鋼鐵、塑化、水泥、營建甚至航運等非電子族群股價走揚，資金往非電子挪移，指數最高達 10918.47 點。

台股今日指數以 10899.09 點開出，雖然蘋果概念股如鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 等個股走勢疲弱，大立光一度達 3805 元的前波低低點，不過包括 GIS-KY、康控 - KY 等個股，在反映營收利空之後，股價已出現彈升。

指數早盤以 10899.09 點開出，盤中最低為 1086.12 點，最高 10918.47 點，全場成交值預估將在 1200 億元。

證券分析師張陳浩指出，今日盤中包括鋼鐵、塑化、水泥、營建甚至航運等非電子族群股價走揚，反映資金向低基期個股靠攏，而隨著新台幣持續走強，新一波資金行情正往台北股市啟動。

證券分析師黃漢成則強調，今日台股盤中出現的最高 10918.47 點絕非是台股的高點，預期台北股市將可登上 11000 點，並在 11000 點震盪之後，再築出新一波上攻的發起線。