先健科技與匯橋資本達成重大戰略合作

深耕中國與全球醫療器械領域投資及運營



香港，深圳和舊金山, 2018 年 1 月 8 日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新醫療器械公司先健科技（LifeTech Scientific Corporation，港股代碼：1302）宣布，與全球性醫療投資集團匯橋資本（Ally Bridge Group）達成戰略合作協議，雙方將在全球及中國醫療器械市場展開深入合作，共同投資全球領先的醫療器械公司，並幫助加快這些尖端技術在中國市場的准入和商業化。



先健科技與匯橋資本的合作涵蓋三個方面：1）先健科技與匯橋資本成為雙方全球醫療器械技術投資及運營的首選夥伴；2）先健科技將投資匯橋資本旗下基金，該基金已經並將繼續投資一系列全球最具創新力的醫療器械技術；3）先健科技與匯橋資本將共同成立一支新的全球醫療器械投資基金，利用匯橋資本在全球投資創新醫療技術領域的優勢，抓住中國鼓勵醫療器械創新的政策和市場新機遇，發揮先健科技的行業優勢，加速被投公司在中國的落地和商業化。



先健科技董事局主席兼首席執行官謝粵輝先生表示：“通過本次雙贏的戰略合作，先健科技與匯橋資本實現強強聯手，優勢互補，成為連接全球領先醫療技術和中國市場之間的關鍵橋樑。2017 年是中國食品藥品監督管理總局推動創新審批政策和流程的轉折年，為海外生命科技公司進入中國市場創造了前所未有的機遇。先健科技與匯橋資本將藉此契機，通過產融結合，發揮雙方的優勢與專長，在全球和中國醫療器械市場共同合作，互助互利。”



匯橋資本創始人、CEO 和首席投資官於凡 (Frank Yu) 先生表示：“先健科技在中國和海外創新醫療器械商業化方面具備豐富經驗，通過與美敦力這樣的全球醫療器械巨頭合作，將世界最尖端的醫療技術在中國本土化，這對於國外公司進入中國具有非常重要的戰略價值。自 2011 年匯橋資本團隊成功投資先健科技以來，雙方始終保持緊密合作。此次投資及運營方面的戰略合作具有重大開創性，有助於雙方在全球醫療器械領域的進一步深耕，為海外被投公司提供運營增值服務，助力其進軍中國醫療市場。”



關於先健科技

先健科技公司是一家專注於創新型微創介入醫療器械產品的研發、生產及銷售的中國企業，其先天性心髒病封堵器產品目前擁有全球第二、金磚四國第一的市場地位。 2012 年 10 月，先健科技成為美敦力植入式心臟起搏器系統在中國市場本土化的戰略合作夥伴。憑藉深厚的本土優勢，先健科技成功實現美敦力起搏器技術在中國的快速本土化。通過對中國監管當局政策法規的深刻理解以及對產品註冊路徑的策略性規劃，使該產品順利進入 CFDA 創新醫療器械特別審批程序（“綠色通道”）並在中國得以豁免臨床，在不到 9 個月的時間內完成所有註冊程序並獲批上市。先健科技擁有廣泛的銷售網絡，目前已覆蓋全球 90 多個國家、​​160 多家經銷商，尤其是在東南亞、俄語區及中東非地區擁有強大的銷售渠道。



關於匯橋資本

於凡 (Frank Yu) 先生創立的匯橋資本集團 (Ally Bridge Group) 是一家全球性醫療行業投資平台，領導層包括於凡先生（曾任全球頂級對沖基金 Och-Ziff Capital 大中華區主管和高盛投資銀行部董事總經理）和李彬博士（知名的前摩根士丹利首席醫療行業分析師）及其他國際級醫療行業專家。目前，匯橋資本及其關聯公司管理著十五億美元的醫療投資資產，被投企業分佈於中國、美國和歐洲。憑藉著多年來在全球，尤其中美跨境重大項目中積累的豐富經驗，匯橋資本將繼續致力於推動國際尖端醫療技術公司和中國本土優秀企業的戰略合作，並同時加速中國醫藥企業國際化的進程。



2012 年，匯橋資本團隊在美敦力和先健科技的戰略投資合作中發揮了重要作用。 2015 年，匯橋資本聯手公司創始人發起、領導並順利完成了全球領先的生物科技一站式服務平台性公司 -- 藥明康德 (NYSE:WX) 價值 33 億美元的私有化交易，這項里程碑式交易是中國醫療行業迄今為止最大的私募股權交易。 2016 年，法國領先的手術機器人公司 Medtech SA 在匯橋資本投資七個月後被全球骨科巨頭 Zimmer-Biomet 完成全面收購。



先健科技聯繫人

朱勝立（Jerry Zhu）

投資者關係總監

先健科技

+86-755-8602-6239

ir@lifetechmed.com



匯橋資本聯繫人

彭志安 (Andrew Pang)

董事

匯橋資本

+852-3121-9622

andrew.pang@ally-bridge.com

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