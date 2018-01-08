上銀12月營收再創高 去年全年營收同寫新猷

上銀 (2049-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月合併營收達 21.37 億元，月增 4.68%，年增 34.06%，已為連續第 10 個月單月營收創新高；去年全年合併營收 211.66 億元，年增 31.32%，優於市場預期，並寫下歷史新猷。

受惠市場需求續增溫，上銀去年 12 月營收再創單月新高，且去年全年合併營收也改寫歷史新猷，法人預估，上銀去年全年獲利也將挑戰賺超過一個股本。

展望今年，上銀指出，目前產業需求熱絡，尤其半導體與面板大廠都在擴充產能，並開始尋求新供應來源，智慧製造對關鍵元件需求量更是相當大，且中國在十九大後，對環保與生態環境更加重視，產業加速升級，有助於推升關鍵元件需求，目前看來產業發展狀況相當不錯。

上銀去年第 3 季受惠本業毛利率與營收雙雙提升，稅後純益 8.98 億元，季增 26.84%，較去年同期成長逾 1.7 倍，每股純益 3.21 元；前 3 季稅後純益 18.92 億元，較去年同期大增 118.69%，每股純益攀升至 6.75 元。

若投資人看好上銀後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如上銀國泰 74 購 01(067050-TW)、上銀群益 76 購 07(070340-TW)、上銀兆豐 76 購 02(068950-TW) 等。

上銀相關權證。資料來源：鉅亨網整理



