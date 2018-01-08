【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，因科技股上漲。道瓊斯指數上升 0.9% 至 25,296 點；標準普爾指數上升 0.7% 至 2,743 點；納斯達克指數上升 0.8% 至 7,137 點。

油價上週五下跌，因美國原油產量激增。紐約 2 月期油下跌 0.9% 至每桶 61.44 美元。金價上升，紐約 2 月期金上升 0.1% 至每盎司 1,322.3 美元。

香港和內地股市上週五上升。有消息指華潤雪花、青島、燕京等多個國產啤酒品牌加價， 啤酒股造好，其中華潤啤酒（291.HK）及青島啤酒（168.HK）股價分別大漲 10.7% 及 10.5%； 楓葉教育（1317.HK）股價上升 10.0%，帶動教育股跑贏大市；燃氣供應股及汽車股受壓。個股方面，華晨中國（1114.HK）遭券商指短期盈利或遜預期，股價下跌 2.8%。恒生指數上升 0.3% 至 30,815 點，國企指數上升 0.1% 至 12,212 點，香港股市成交金額減少 5.2% 至 1,250 億港元。上證綜合指數上升 0.2% 至 3,392 點，滬深兩市成交金額增加 0.1% 至 4,977 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 有市場傳聞指玖龍紙業（2689.HK）及理文造紙（2314.HK）上調廢紙價格。

◇ 陳唱國際（693.HK）發佈盈利預告，公司預計 2017 年將錄得未變現投資虧損 7.3 億港元，將會於全面收益表呈報，但預期不會分類至綜合損益表。

◇ 海螺水泥（914.HK）及海螺創業（586.HK）發佈盈利預喜，前者預計 2017 年股東應佔溢利（按中國會計準則）將大幅上升約 70%-90% 至 145-162 億元人民幣，主要受惠於水泥行業供給側結構性改革使公司產品銷售價格上升，期內營業收入同比大幅增長，現價相當於 10.9-12.2 倍 2017 年市盈率；後者表示公司間接擁有海螺集團公司 49% 股權，而海螺集團公司擁有海螺水泥約 36.4% 股權，2017 年公司應佔海螺集團利潤會相應提升，且預計公司 2017 年度股東應佔淨利潤將顯著增長不少於 60% 至 31.7 億元人民幣，現價相當於不超過 9.1 倍 2017 年市盈率。

◇ 華潤水泥（1313.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將顯著增加，主要因 2017 年的水泥產品售價較高（首 11 月水泥產品平均售價同比上升 19.4% 至 291 港元）。

◇ 建發國際（1908.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比錄得不少於 20 倍的增長至不低於 3.1 億元人民幣，主要受惠於房地產開發業務及代建服務錄得溢利大幅增長。

◇ 融創中國（1918.HK）宣佈 2017 年全年合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為 3,653 億元人民幣、2,230 萬平方米及每平方米 16,381 元人民幣，同比分別上升 135.2%、大增 194.1% 及下跌 20.0%；其中 12 月合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為 642 億元人民幣、440 萬平方米及每平方米 14,598 元人民幣，按年分別增長上升 151.6%、大增 233.5% 及下跌 24.5%。12 月合約銷售增速優於首 11 月。

◇ 精熙國際（2788.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年綜合溢利將同比錄得增長，主要受惠於綜合營收增加及毛利增加。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)