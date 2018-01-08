【異動股】3航空股早盤爆升之後.......

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航空股今早拉升，南方航空(01055-HK)現報9.08元，升0.64元，升7.583%。成交1530萬股，涉資1.39億元：中國國航(00753-HK)報10.58元，升0.69元，升6.977%。成交1290萬股，涉資1.37億元：東方航空(00670-HK)報6.52元，升4.487%。成交2078.7萬股，涉資1.38億元。3隻航空股成交多了，但要留意他們高開後，升幅收窄了。東方航空今早曾見6.89元；南方航空高見9.34，而國航曾高見6.89元。 有關於航空股的消息面，據經濟參考報上周報道，《浦東新區民用航空産業“十二五”及遠景規劃》提出，通過15年至20年的努力，浦東將形成一個産值規模1500億元以上、財政貢獻100億元以上的民用航空産業集群，將民用航空産業打造成上海未來發展的重要支柱産業；确立浦東民用航空産業的國内龍頭地位，使浦東成為亞洲最大、世界著名的三大民用航空産業基地之一。除上海，中國東北、西北、西南、中部等多個地區的航空産業集群也在快速成型。