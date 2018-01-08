下一檔中國飆股 可能就在這些名單內？

投資者報今 (8) 日報導， 已有十多家券商推薦了 2018 年的目標個股,《投資者報》從中選取了推薦次數最多的 10 大金股 。對於 2018 年的投資方向, 各大券商的建議是遵循「業績與估值相匹配」的原則和自上而下結合自下而上的選股思路，從產業角度和優質企業兩個維度挑選成長標的。

報導指出，《投資者報》記者選取了推薦次數最多的 10 檔個股, 分別為：萬科 A、中興通訊、清新環境、宜通世紀、中天科技、烽火通信、南方航空、三一重工、五糧液、平安集團。其中, 受益 5G 概念的個股就有 4 擋, 分別是中興通訊、宜通世紀、中天科技、烽火通信。

專業住宅開發企業，中國大陸首批公開上市的企業之一。當年的股權之亂給了萬科轉型的契機。在股權紛爭落定之後，郁亮時代的萬科正朝著「兆元人民幣」計劃疾行。

該公司具有強勁盈利透明度，合約銷售趨勢良好，通過大股東的協助，公司能夠增加潛在的深圳地鐵土儲的機遇。同時，行業集中度的提升也使公司更具龍頭優勢，預計公司未來兩年內，業績將持續高增長。

全球通信設備龍頭企業，具有較高的市場份額和技術實力。隨著 5G 建設的加快，產業鏈上的企業將在未來幾年全面受益，看好公司中長期的發展。同時，該公司與多個海外運營商達成了 5G 戰略合作關係，有望憑借其領先的技術和實力進一步提高海內外市場份額。

主營業務為燃煤電廠煙氣脫硫裝置的建造和運營。受益於大氣治理的行業高景氣度, 公司依靠內生發展實現了營業收入大幅增長。同時，公司在中小燃煤鍋爐改造方面仍有較大潛力。隨著大氣治理逐步向非電領域拓展，未來該領域煙氣排放改造的市場空間有望進一步打開，規模或將不低於火電領域。

宜通世紀 (300310-CN)

提供通信網絡技術服務和系統解決方案的高新技術企業，是中國領先的通信技術服務商。物聯網目前迎來了第一階段的快速發展期，公司通過與聯通簽訂戰略合作協議，在物聯網平台取得重大突破，2018 年有望迎來初步收獲。公司盈利結構逐步優化，有望成為物聯網平台和解決方案的龍頭企業。

中天科技 (600522-CN)

中國光電纜品種最齊全的專業企業、國家級重點高新技術企業。作為江蘇省內最大的鋰電池生產企業, 公司在推動儲存技術發展的應用走在行業前列。

在傳統製造業融合升級的時代趨勢下，中天科技與中機新時代達成了「智慧製造」的戰略合作。目前，中天科技的大跨越線路用鋼芯鋁合金絞線技術已經達到了國際領先水平，中國券商看好該公司在光纖光纜及新能源領域的領先地位。

烽火通信 (600498-CN)

該公司是中國優秀的信息通信領域設備與網絡解決方案提供商。光通信行業高景氣度持續，光設備仍是公司的重點，後續發展更註重核心能力的提升和突破。同時，光纖預制棒擴產為光纖光纜業務的發展奠定了基礎。公司的烽火超微業務進展超預期，與三大運營商都有合作，為公司長遠發展打下了堅實基礎。

南方航空 (600029-CN)

中國南方航空集團屬下航空運輸主業公司。國內線客座率同比增長 3.55%, 國際線客座率持續同比提升。三季度營業收入同比增長 9.92%，客公里收益與去年同期基本持平。同時，廣州和烏魯木齊樞紐分別在歐洲 - 大洋洲中轉航線和絲綢之路經濟帶上具有地緣優勢，北京新機場又將於 2019 年投產，這些都成為公司提升區域競爭力的重大機遇，提升國內線收益水平。

三一重工 (600031-CN)

中國工程機械制造與銷售的龍頭企業。從存量更新來看，未來 1~2 年設備更新將進入高峰期，更新需求將成為行業快速向上的主要力量。公司挖掘機、混凝土機械等產品市占率遠高於後續追趕者，龍頭地位及優勢明顯。公司有望再乘行業復甦周期之勢，並依托「一帶一路」政策深入新興市場, 公司成長空間依然廣闊。

五糧液 (000858-CN)

以五糧液及其系列酒的生產、銷售為主要產業。受益於茅台提價，五糧液價格空間顯現。線上線下渠道也進一步融合，未來將大範圍投建五糧 e 店等新型終端模式。

國改在穩步推進中，內部治理改善、經營效率提高、渠道利益優化的正向循環助力公司不斷實現新目標。結合過往業績、提價預期、產品結構優化三個方面, 公司毛利率仍有提升空間。

平安集團 (601318-CN)

中國第一家股份制保險企業。金融 + 科技構成了平台的雙輪驅動戰略，這在提升了傳統金融業務競爭力的同時，還可以獲得輕資產和輕資本的收入來源，公司展現了對金融科技板塊未來盈利和估值增長的強烈預期。科技輸出將帶來新的利潤增長點。機構看好公司技術輸出對凈利潤的貢獻。