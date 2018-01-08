通膨上升油價漲 與美國關係未明的墨西哥2018很艱辛

2017 年，墨西哥民眾為了抗議高漲 20% 的油價，並表達對總統 Enrique Peña Niet 的不滿，發動名為「Gasolinazo」的抗議活動；而 2018 年，墨西哥依然有許多難題待解，通膨持續上升，油價居高不下，與美國的關係更決定了國家未來的經濟。

上一波的油價上漲，原因為減少燃料的補貼，隨著墨西哥政府加重燃料消費稅，以填補財政赤字的漏洞，油價持續上漲。1 月 1 日時，墨西哥各地已開始看到油價上漲反應，汽油漲幅最高來到每公升 0.66 美元，柴油則是 0.70 美元。

油價的上漲，連帶使其他物價一起上揚，墨西哥的主食玉米餅的價格上漲 35%，國家玉米餅製造商協會則預測，未來還可以繼續上漲 20%。此外由於柴油價格上漲，機具收割成本提升，全國糧食種植者協會的會長 Ruben Vasquéz de la Rosa 表示，玉米、小麥、米與豆子皆會上漲 15 至 20%，而蛋則是依照不同種類，價格估計上漲 10 至 15%。

墨西哥央行原先樂觀認為，他們能控制通膨，使通膨回到合理的範圍，但實際情況相反，通膨在 2017 年 11 月時一路攀升至 6.6%。

墨西哥通膨攀升

以下為 2018 年墨西哥面臨的重大挑戰: