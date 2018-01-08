巴農為新書風波道歉 川普回應：我是「情緒穩定的天才」

摘要：大爆白宮「秘事」的巴農終於坐不住了，向川普發表了公開道歉信，澄清自己談及「通俄門」時沒有針對小川普，並表達了對川普堅定不移的支持。川普也發推回擊稱「自己是一位情緒穩定的天才」。

現在賣得最好的書是哪本？揭秘白宮「秘事」的《烈焰與怒火：川普白宮內幕》當仁不讓。

這本爆料了川普及其競選多個「內幕」的新書不僅在上市短短幾天就占據了亞馬遜暢銷書的首位，更是成為了全球媒體毫無爭議的關注焦點。

在一片輿論的「腥風血雨」之中，在書中爆出多個猛料的巴農終於坐不住了，在周一向媒體 Axios 提供了一份對川普及其家人的公開道歉信，試圖挽回。

他在聲明中澄清了針對小川普「通俄門」的指控，同時再一次表明了自己對於川普和其政策「堅定不移」的支持。

我感到很遺憾，自己遲遲沒有回應有關小川普的不正確報導，這讓大家把焦點從川普擔任總統一年來取得成就上轉移了。

小唐納德 · 川普既是愛國者，又是一名好人，他一直堅持不懈地為他的父親提供支持，而這個議程幫助了我們的國家。

巴農強調，川普總統是唯一能夠擊敗希拉蕊的候選人。

我是迄今為止唯一一個在全球宣傳川普和川普主義的人；並且仍然準備好成為川普總統「讓美國再次偉大」努力的後盾。

在談到最重磅的「通俄門」爆料時，巴農澄清自己的評論不是針對小川普，而是針對保羅 · 馬納福（Paul Manafort）「對於俄羅斯人如何運作十分精通的競選專家」。他表示，馬納福應該知道俄羅斯是狡猾的。

1 月 3 日，一本由美國著名記者邁克爾 · 沃爾夫（Michael Wolff）撰寫的《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）中爆出了一系列白宮「秘事」，其中不少消息竟然來自川普的前「國師」巴農。

巴農指責川普兒子小川普、女婿庫許納以及時任競選主席馬納福在 2016 年 6 月時同俄羅斯人會面以獲得俄方提供的證明希拉里有罪的資訊是「叛國」行為。

而這本書的爆料也讓川普氣憤不已，連發數條推特。

他在 1 月 6 日發布的推特中將本書的作者沃爾夫成為「一個徹頭徹尾的失敗者」，「編造了故事，為的就是賣掉這本十分無聊和不真實的書」。

針對書中的種種指控和爆料，川普在推特中有力地回擊，稱「自己是一位情緒穩定的天才」。

事實上，在我的一生中我有兩個偉大的財產，一個是精神穩定，另一就是十分聰明。

他提到，眾所周知，與希拉蕊不同，自己曾經從一名「十分成功的商人成為了一名頂級電視明星」。

針對書中提到的「通俄門」指控，則指出，經過一年的深入調查後，已經向美國民眾證明了這是「一場徹底的騙局」。

推特上回擊不過癮，川普在周六舉行的一場新聞發布會上譴責這本書就是「一本小說」。

『新聞來源／華爾街見聞』