2017年美國各大產業就業狀況：土建佳、金融及零售差

美國 2017 年 12 月新增非農就業數據出爐，實際新增就業機會僅達 14 萬 8 千筆，低於預期的 19 萬筆。

對於如此糟糕的表現，高盛 Goldman Sachs (GS-US) 把問題怪罪於美國東部的含量天氣。據《今日美國》報導的其他經濟學家則認為因失業率較低，導致新職缺的成長緩慢。以下列表各大產業的就業概況。

需改善產業：

零售業

2017 年每月平均減少了 5600 位職缺，然而，12 月光是一個月就減少了 2 萬個職缺，也顯示了實體店慢慢遷移至網路通路的趨勢。同時，各大連鎖商店也都紛紛關閉門市，把銷量移到網路平台上。

專業產業 - 含律師、會計師、建築師、工程師、及 IT 產業人員

2017 年每月平均增加 4 萬 4 千筆工作機會，然而，12 月只增加了 1 萬 9 千筆。12 月的軟體工程師增加了 3300 位就業職缺，而會計師產業則有 1 萬 5400 人失業。

金融業、保險、及房地產業

2017 年每月平均增加 1 萬 1 千筆工作機會，而 12 月只增加了 6000 筆。保險業於 12 月增加了 2000 人，但銀行則裁員了 1100 人。

優良產業：

土建業

承包商 2017 年每月平均增加了 1 萬 7500 筆工作機會，但 12 月份則增加了 3 萬筆工作機會。2017 年因大型災難如颶風及淹水問題，使土建產業增加了就業率。同時，2017 年美國房市有所成長，也帶動了各大土建行及承包商擴充人力。

如美國總統川普及共和黨員通過「墨西哥 - 美國」邊界圍墻案，將更加有利於這個產業的發展。

製造業：

2017 年每月平均增加了 1 萬 6300 筆工作機會，而 12 月則增加了 2 萬 5 千筆新就業機會。因全球經濟的成長及油價漸漸的回升後，於 2008 年金融海嘯損失 200 萬筆工作的製造業開始復甦。

旅遊服務業：

2017 年每月平均增加了 2 萬 5500 筆工作機會，而 12 月狂風暴雪的情況下竟然增加了 2 萬 9 千筆新就業機會，超過了年度月平均。消息指出，餐廳及酒吧的開幕提高了這類的就業數據。

醫療產業：

2017 年每月平均增加了 2 萬 5000 筆工作機會，而 12 月則增加了 3 萬 1 千筆新就業機會。因「歐巴馬健保」進入了尾聲，而人口老化的緣故，醫療產業需求量短期內應不會有所下滑。