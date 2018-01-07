口是心非？日本央行6年來首次啟動縮表

摘要：儘管嘴上仍然說着要堅持超寬鬆貨幣政策，但日本央行實際上已經開始縮減資產負債表規模，尤其是所持有的公債。這是對其他主要央行啟動升息和緊縮周期的回應嗎？

最近，日本央行上演了一出「口是心非」的戲碼。一方面不斷重申繼續實行 QE 政策，另一方面卻已經悄無聲息地啟動了六年來首次縮表。

1 月 4 日，日本央行行長黑田東彥在新年首次公開演講中稱，必須繼續執行量化寬鬆政策。他重申，儘管經濟已經開始穩步擴張，但日本央行必須小心謹慎地對待貨幣政策。

稍早之前，在 12 月議息會議後的新聞發布會上，黑田東彥也堅定地表示，即使政府可能宣稱通縮結束，日本央行還是會繼續執行寬鬆政策。甚至如果通膨動能減弱，還將考慮進一步加大寬鬆政策。

然而，在黑田東彥一次次表態的同時，日本央行資產負債表規模卻出現了 QQE 以來的首次縮減。

1 月 5 日，日本央行披露了截至 12 月 31 日的資產負債表情況。數據顯示，與 11 月底相比，截至 12 月 31 日的資產總額減少了 4438 億日元（約合 39 億美元），至 521.416 兆日元。儘管縮減規模並不大，但這卻是自 2012 年實行 QQE 以來首次出現月度環比下降。

（來源：WOLFSTREET.com）

具體而言，在 QQE 框架下，日本央行的資產購買類別包括日本公債、企業債、REITs 和股票類 ETF 等。其中，公債是日本央行資產負債表中比重最大的資產類別。12 月當月，日本央行持有的公債數額下降了 2.9 兆日元（250 億美元）至 440.67 兆日元。其他資產類別，包括 REITs、股票類 ETF、貸款和其他項等，均有所增長。

換言之，此次日本央行縮表的最主要原因就是公債規模縮減。有分析認為，日本央行很可能是用到期不續買的方式縮減了所持公債規模，而不是直接賣出。

（來源：日本央行 製圖：華爾街見聞）

事實上，在此之前，日本央行的資產購買速度已經開始放緩。2016 年 QQE 達到頂峰時，全年日本央行的資產負債表規模增加了 93.4 兆日元（約 8300 億美元），而 2017 年全年增幅為 44.9 兆日元，不及 2016 年增幅的一半。

市場對於日本央行六年來首次縮表並未十分關注，這或許是因為日本央行的總資產依然十分龐大，幾乎相當於日本 GDP 的 96%，而聯準會資產負債表規模僅相當於美國 GDP 的 23%。

而隨著 QQE 的潛在負面影響引發越來越多的關注和討論，隨著全球其他主要央行或早或遲啟動升息和緊縮周期，日本央行未來會繼續縮表嗎？

『新聞來源／華爾街見聞』