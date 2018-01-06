美12月ISM非製造業指數跌至四個月新低 新訂單不佳

摘要：美國 12 月 ISM 非製造業指數為 55.9，跌至 4 個月新低，10 月前值 60.1 曾創 2005 年 8 月以來最高，主要受累於新訂單下滑至 54.3，創 2016 年 8 月以來最低。非製造業與製造業指數表現背離，可能反映零售業、建築業的增速降至更可持續的水平。

去年底的美國服務業增速不及預期，未能延續的 10 月所創 12 年最快增速，主要受累於新訂單下滑至 54.3，創 2016 年 8 月以來最低。

據美國供應管理協會（ISM）統計，美國 12 月 ISM 非製造業指數為 55.9，跌至 4 個月新低，遜於預期 57.6 和 11 月前值 57.4，10 月前值 60.1 曾創 2005 年 8 月以來最高。

不過，這一指數已連續 96 個月處於榮枯分水嶺 50 上方，代表服務業等非製造業企業繼續擴張，也代表美國整體經濟連續 101 個月擴張。

（以上圖表來自華爾街見聞數據頻道）

ISM 非製造業指數自去年第三季起經歷較大波動。9 月和 10 月分別刷新 12 年高位，脫離了 7 月所創 53.9 的 2016 年 8 月以來新低；8 月終值 55.3 曾為去年第三低，明顯受颶風影響。

在分項指數中，商業活動指數跌至 57.3，比前值下調 4.1 個點，但連續 101 個月位於擴張區間。新訂單指數跌至 54.3，創 16 個月新低，比前值下調 4.4 個點，但連續 101 個月處於擴張區間。

就業指數漲至 56.3，比前值新增 1 個點，連續 46 個月處於擴張區間，服務業的僱傭情況也呈加速增長。物價支付指數漲至 60.8，比前值新增 0.1 個點，連續 7 個月處於擴張區間，並加速增長。

ISM 服務業調查主席 Anthony Nieves 表示，14 個服務業領域呈現增長，資訊、教育服務、企業管理與支持服務等 3 個領域下滑，整體 ISM 非製造業指數連續兩個月增速回落。大多數服務業領域對未來的商業狀況和經濟前景表示樂觀，但非製造業指數與製造業指數表現背離，表明零售業、建築業的增速降至更可持續的水平。

周四公布的「軟數據」顯示，美國 12 月 Markit 服務業 PMI 終值為 53.7，創去年 5 月來最低，但高於預期 52.5 和初值 52.4，就業分項指數創去年 6 月以來新低。12 月 Markit 綜合 PMI 終值為 54.1，略低於前值 54.5。

數據發布後，美元指數持穩於 92 的關口上方，徘徊於歐股盤初所創日高 92.10 附近，日內漲幅 0.21%。10 年期美債殖利率微漲 0.2%，交投於 2.458%。現貨黃金日內跌幅 0.4%，交投於 1317 美元 / 盎司。儘管稍早公布的 12 月非農新增就業不如預期，美股三大指數開盤仍齊創紀錄新高，截至發稿繼續上揚，道指漲幅擴大至 70 點，科技板塊領漲大盤。

美國供應管理協會（Institute for Supply Management）公布的 ISM 非製造業指數是衡量美國非製造業部門經營狀況的重要指標。儘管非製造業在整個經濟中占主要比重，但生產資料具有周期性且容易預測，對市場的影響力有限。然而，鑒於其在 CPI 中占有較大部分，因此能揭示經濟增長和通膨壓力的內部情況。

『新聞來源／華爾街見聞』