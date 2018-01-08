•IP作為一種知識產權的價值主要來源於兩個方面：一是內容價值，內容首先要原創，又要有特色，更需要不斷創新。二是互動價值，對於IP的服務受眾，主要是眾多粉絲，需要開展有價值的持續互動，通過價值取得受眾者的信任。



•想像是構建人類社會的基石，人們生活在雙重現實中，一種是客觀的現實，人們生活在客觀存在的物理世界；一種是虛擬現實，人們通過主觀創造的虛擬世界。虛擬現實產生的關鍵在於想像，隨著人類想像力的加強，虛擬現實將變得越來越強大。



•從生命的視角來觀測萬事萬物，可以更好地理解世界。為此企業應向複雜的生命體學習。首先生命的基礎是“存在性”，就是，首先要讓生命存在下去，企業生存正是如此。同時生命的發展是“開放性”，生命需要跟外界不斷進行物質能量交換，企業發展更在於持續開放。



•微信是人與人的連接器，微群將人們連接成社群。許多企業利用微群的社交形式，將其變為組織的管理工具。在企業內外按不同類型及功能組織眾多微群，起到加強溝通，替代會議和承擔任務等重要作用。

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