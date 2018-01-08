中譽集團(00985-HK)購入加拿大煤礦與焦煤資產

中譽集團(00985-HK)公布，於2017年12月22日，公司間接全資附屬公司Sonicfield與民生銀行訂立重組實施協議，據此，雙方同意根據當中所載條款執行該交易。根據資產購買協議，Sonicfield與賣方即接管人Deloitte Restructing Inc訂立資產購買協議，據此，由Sonicfield及MSDS將分別擁有88%及12%股份股權的新公司即買方有條件地購買接管人出售及轉讓所購入資產。

Deloitte Restructing Inc根據日期為2017年1月24日及2017年2月3日之接管令狀，Deloitte Restructing Inc獲委任為物業(包括礦山)接管人。Grande Cache Coal LP(GCC LP)是指即礦山擁有人，其於加拿大從事煤礦開發以及焦煤及相關產品的生產業務。由於煤炭市場不景，GCCLP於2015年1月及12月分別閒置地表及地下採礦營運。自此以後並無積極採礦營運。GCC LP自2015年底以來一直面臨財務壓力。有關物業正由接管人接管。

公司擬與民生銀行合作，重組GCC LP的債務及向Deloitte Restructing Inc收購接管令狀下的相關礦業資產及物業。因此，公司透過其間接全資附屬公司Sonicfield訂立重組實施協議及資產購買協議，以促成GCC LP債務重組建議及收購事項之實施。待簽署資產購買協議及Deloitte Restructing Inc貸款協議後，Sonicfield須立即並已經將現金7150萬美元存入以Sonicfield名義於民生銀行開立及其全權控制的銀行賬戶(新增融資)。

根據資產購買協議的條款及條件完成收購事項時，Sonicfield須向加拿大新公司提供價值7150萬美元的新增融資。新增融資須用作以下用途包括撥付加拿大新公司就收購代價的責任，其將用作悉數結算接管人貸款；及支付Deloitte Restructing Inc費用及開支，上述兩項的總額不得超出1500萬美元或法院就向接管人提供融資所批准的該金額；其他資金用途包括償還所轉讓貸款及支付其應計利息；支付民生銀行根據重組實施協議條款的重組開支；其餘用作加拿大新公司的營運資金。

倘於礦山恢復生產後任何時間，就加拿大新公司的營運需要額外資金，民生銀行可(但沒有責任)以額外銀行融資形式向加拿大新公司提供或促使提供高達2000萬美元的金額，該款項按新增民生銀行信貸額的同一利率計息。

公布指，新增融資將為7150萬美元，其中4290萬美元由Sonicfield或其聯屬公司向加拿大新公司提供股東貸款；1860萬美元由Sonicfield或其附屬公司認購加拿大新公司的可贖回A類優先股，當中加拿大新公司負有強制責任予以贖回「A類優先股認購事項。該A類優先股並不附帶表決權，亦不可轉換為加拿大新公司股本中的普通股；1000萬美元由Sonicfield或其附屬公司）認購加拿大新公司的可贖回B類優先股，當中加拿大新公司負有強制責任予以贖回。該B類優先股並不附帶表決權，亦不可轉換為加拿大新公司股本中的普通股。融資年期5年，利率每年8%，付息期為3個月。

另外，新增民生銀行信貸額應為相等於原有民生銀行信貸額項下未償還金額(不包括GCC剩餘負債)的款額，其不得少於4.1億美元，信貸額為期5年，利率3個月美元倫敦銀行同業拆放利率加1.2%，利息期3個月。

中譽集團指作出上述交易，是由於誠如公司截至2017年9月30日止期間的中期報告所披露，Lady Annie礦山的銅礦儲量已將近耗盡，集團將尋求發展其他盈利能力更高之業務分部。所購入資產之該等產業主要包括25份煤礦租約，以作經營位於加拿大阿爾伯塔省中西部Smoky River Coalfield的礦山，面積逾29,000公頃。礦山的主要產品為硬焦煤(冶金用煤)，在海運硬焦煤市場上出售，用於鋼鐵行業。

GCC LP於2017年1月31日的綜合資產總值約為3.129億加元。GCC LP於截至2015年12月31日止財政年度的除稅前與除稅及非經常項目後的綜合虧損淨額均為約7650萬加元。由於礦山自2015年12月起終止營運，自此再無產生收益。

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