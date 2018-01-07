棒球／龍魂不滅！台中味全龍特展有這些龍迷一定要朝聖

▲台中棒球故事館味全龍特展。（圖／台中市棒球教育基金會提供） ▲台中棒球故事館味全龍特展。（圖／台中市棒球教育基金會提供）

由台中市棒球教育基金會所設立管理的台中棒球故事館，自 2017 年 7 月 23 日正式啟用後，一直為了推廣台中棒球運動及教育努力，館內的特展區於今日更換特展主題，原先的棒球名人堂特展更換為「龍耀 - 追憶味全龍特展」。



▲台中棒球故事館味全龍特展。（圖／台中市棒球教育基金會提供）



▲台中棒球故事館味全龍特展。（圖／台中市棒球教育基金會提供）

在今日的開展記者會中貴賓雲集，其中有重量級的臺中棒球教父魏來長老師（90 歲），張廖萬堅立委，何敏誠議員，臺中市政府郭坤明副祕書長，運動局王慶堂局長，中華職棒聯盟馮勝賢祕書長，徐生明棒球發展協會謝榮瑤秘書長，職棒 OB 協會羅世幸秘書長，曾任「龍族」雜誌總編輯翁嘉銘（筆名瘦橘子）的姪女翁琳絜小姐以及另一位台中棒球教育推手的游至樞老師皆出席今天的記者會，味全龍特展的部分展期將進行至 4 月 30 日結束。



▲台中棒球故事館味全龍特展。（圖／台中市棒球教育基金會提供）

而特展中內藏總教練徐生明的球衣、以及相關文物，加上味全龍時期玩偶，還有龍族雜誌，味全球衣牆等，連黃煚隆球衣、球員卡，張泰山典藏白紅球衣都在內，讓龍迷可以大飽眼福。

高齡 90 歲的魏來長，還幫忙導覽台中棒球歷史，他在 1977 年率領宜寧中學青棒隊到美國，與業餘球隊進行友誼賽，獲得 10 連勝，1978 年，味全就開始贊助宜寧中學（當時經費不足），所以就有了味全青棒隊。

宜寧中學當時名將是林仲秋，台體大的楊賢銘老師，陽介仁，都是宜寧中學（味全青棒隊）選手。



▲臺中棒球教父魏來長老師（圖／台中市棒球教育基金會提供）



▲台中棒球故事館味全龍特展。（圖／台中市棒球教育基金會提供）



▲台中棒球故事館味全龍特展。（圖／台中市棒球教育基金會提供）



▲台中棒球故事館味全龍特展。（圖／台中市棒球教育基金會提供）



▲台中棒球故事館味全龍特展。（圖／台中市棒球教育基金會提供）

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』