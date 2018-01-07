《數據在線 演算未來》當物聯網遇到智能時代，創新的機會在哪？

物聯網時代你一定不能不知道「大數據」這個名詞，但你知道嗎？大數據其實跟「大」沒有關係！

阿里巴巴技術委員會主席、被稱為阿里雲之父的王堅認為，單純數位化的數據根本不是大數據！數據要經過「雲端運算」和「雲端存儲」，才會變成「在線」的大數據。

看出關鍵了嗎？關鍵是「在線」！打個比方來說，在線社會中，如果雲端運算是工業時代的電，大數據就是福特汽車生產線，雲端儲存就是鋼鐵產業，如同沒有電就不會有大規模工業化生產一樣。

而互聯網之前是「點擊經濟」，以滑鼠點擊作為大數據來源，互聯網的出現讓「點擊」變的在線，甚至整個生活都在線，包括電腦、手機、汽車、電視、空調甚至是睡眠。因此互聯網的最大特點，不是將數據變大，是數據變在線了，數據因在線而有價值。

行動網路真正帶來的影響，是有更多時間沉浸於在線的世界裡。不只在電腦和手機，人類創造出來的每一個物體都是在互聯網上，都是在線的。王堅在商業周刊出版《BEING ONLINE：用「在線」的思維，探索數據新大陸》書中寫道：

如果放在 30 年前，「在線」也許是科技新貴掛在嘴邊的時尚辭彙。而今，「在線」這個詞，大家可能早就聽膩。 美國線上 (CVC 的前身) 對社會的影響力，至今還能在各種事件中感受到。這不是美國線上的影響力，這是在線的影響力，是在線的奇蹟。中國也曾流行過在網站名稱後面加上在線兩個字，例如中關村在線、浙江在線一類，如今看來，這樣的做法已經略帶土氣。不管土氣不土氣，不管你願意不願意，在線今天依舊在我們身邊，滲入我們的生活，也已經出現了中國互聯網的奇蹟。要不要進入一個在線世界，變成一個不能迴避的問題。 我認為微軟「幹了半件互聯網的事」。直到今天，你安裝軟體時，依然會被詢問是否要加入用戶體驗改進計畫，這其實就是在詢問你是否允許軟體公司蒐集和回饋你的數據。因為雖然使用者使用的仍是傳統軟體，但是軟體公司可以利用互聯網的便利機制蒐集更多數據，這是一大進步。 傳統軟體公司得到使用者數據的代價非常高… 為了學習使用者行為數據，軟體公司必須提前調研，預先添加很多代碼。幸運的是，互聯網公司，一種為在線而生的公司型態誕生了。互聯網公司從出生那天開始就一直在線。以前的軟體是純粹的離線產品，因為互聯網的出現才有一點生硬的在線，這是很難得的進步，但還不夠純粹。從軟體公司到互聯網公司之間存在一個巨大的轉捩點，那就是數據。 在互聯網公司，得到數據的代價幾乎為零。從網站和網頁的設計本質來說，它們天生就會讓你的數據沉澱，這就是為什麼大家如此看重 cookie(儲存在使用者本地終端上的數據)。 谷歌是互聯網公司中的典型，這家在美國史丹佛大學學生宿舍裡誕生的公司，從 1998 年開始就不斷為全球帶來驚喜，目前被公認為全球規模最大的搜尋引擎公司。一直以來，谷歌的成功被解讀為怎麼處理資訊、怎麼解讀文本資訊、怎麼優化廣告系統 --- 在這些重要東西的背後，還有不為大家關注卻更為基本的東西，那就是數不勝數的滑鼠點擊行為。 在互聯網公司誕生以前，滑鼠點擊都是離線的，從來沒有人有機會把這些點擊變成財富。互聯網的出現讓點擊這件事變得在線了，點擊超連結可以讓機器比你自己更懂你想找甚麼、想看什麼。當谷歌把印在報紙上的離線廣告關鍵字變成在線的廣告語，點擊這件事就變樣了。今天的一次點擊有可能價值數千美元，點擊變成谷歌財富的來源。從此，點擊有了全新的價值、全新的形態、全新的空間，最有影響力的互聯網公司也就因此誕生了。 如今，不僅是點擊，我們整個生活都在線了。你的電腦可以在線了。你的每一次點擊，你在電腦的每一次購物，每一次的網頁瀏覽，每一次的鍵盤輸入，都已經在線了。你的手機可以在線了。手機帶有 GPS(全球定位系統) 裝置，你所在的位置成為最新的在線數據，手機還有運動感測器，手機的每一次上下晃動，都被記錄在線。 你的眼睛也可以在線了。2012 年，谷歌眼鏡的推出，意味你看到的每一個畫面，都將是在線社會的源頭… 你的汽車也可以在線了。特斯拉、寶馬、蘋果等公司都在探索汽車智慧化… 你放在客廳裡的電視機也可以在線了… 你的空調也可以在線了… 慢慢地，連你的睡眠也可以在線了。只要將智慧手環佩戴在身上，它就能監測你睡覺時到底有多投入，以及入睡時間和臥床時間。諸如此類的案例，我還可以列舉更多。互聯網技術的滲透，正讓你身邊一切習以為常的事物煥發全新的魅力。 將來，全天 24 小時，無論醒著還是睡著，你將沒有一秒鐘脫離在線狀態的。在線正成為一個時代的新本能。

王堅認為，我們將面臨挑戰，這挑戰是大數據這麼多，就像是在地上的腳印這麼多，要如何從數據上找到真正合適的東西，這就要透過「雲計算」來實現。

不過，對雲端計算和數據信任度，就像是在公共平台的資源就像是存入銀行的錢一樣的道理。雲計算是一種新的公共服務，未來將成為一個社會最基礎的公共服務。阿里巴巴相信，以互聯網基礎設施的公司會是未來商業模式，這個基礎建設也影響了日常生活。

舉例來說，阿里雲的飛天和亞馬遜的 AWS 這類的公共雲安全服務品質遠超過傳統 IT 系統，包括私有雲，因此在 2017 年 5 月的 Wanna Cry 病毒爆發時相對風平浪靜。

數據是本來就存在，但有了互聯網之後，數據的沉澱和利用變得更容易、更自然、成本更低。運算讓數據變的可被利用，讓數據在使用和流動過程中產生價值。

王堅認為，運算成了一種新的能力，同時也是企業的核心競爭力！不過，唯有當所有企業都擁抱互聯網，雲端運算才能真正凸顯價值。

《BEING ONLINE：用「在線」的思維，探索數據新大陸》

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