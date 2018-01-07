科技狂歡即將重磅登場 今年CES又有哪些看點？

摘要：今年 CES 展即將於 1 月 9-12 日在美國拉斯維加斯舉行。除了將相互爭輝的亞馬遜與谷歌的語音助手、更先進的無人駕駛技術以及更多 VR/AR 設備之外，更讓人注意的是，深圳企業數量遠遠將美國企業甩在身後。

1967 年創辦、每年吸引將近 20 萬人前來的國際消費電子展（CES）即將於 1 月 9 日至 1 月 12 日在美國拉斯維加斯舉行。

如今，CES 展已經成為了全球許多科技愛好者的「朝拜聖地」。儘管不少人預計今年展出產品突破和改進的幅度會比較小，不過也有人認為今年將是各大參展商「兌現承諾的一年」。

從電動汽車到虛擬現實，從人工智慧到「中國製造」，今年的展會又有哪些亮點值得期待？

智能家居：亞馬遜 Alexa vs 谷歌助手

去年的展會上，亞馬遜 Alexa 語音助手是不折不扣的焦點。今年，Alexa 將拓展到更多的領域。

比如去年 LG 推出了集成 Alexa 的電冰箱，而今年 Alexa「聯手」的產品將更加豐富，比如會有集成了語音助手的微波爐和傳統烤箱。

今年最大的看點就是谷歌能否成功阻擊亞馬遜。LG 已經預告，集成了 Google Assistant 的智能音箱、電視將在展會上亮相。

此外，飛利浦的智能互聯照明系統 Hue、奧古斯都智能鎖也將變得更加「智能」。

5G：展會焦點

有人預測「5G」將成為此次展會的焦點。

繼去年年底首個版本的 5G 國際標準面世後，幾天前美國電信營運商 AT&T 也宣布，2018 年底將在美國十幾個城市率先提供 5G 網路。

今年的 CES 將介紹 5G 將如何改造行業，這也意味著從智能家居到自動駕駛，從 4K 流媒體影音到 VR，再到物聯網，都將受到深刻的影響。

自動駕駛技術 / 電動汽車

過去幾年以來，各種電動汽車和自動駕駛汽車已經成為了 CES 展的一張名片，甚至有人開玩笑說，CES 展已經成了「汽車展」。

往年的展會上，各大汽車廠商已經展出了包括汽車操作系統、自動駕駛技術、插電式混合動力車，以及許多酷炫的概念汽車。

Moor Insights & Strategy 的首席分析師 Moorhead 向 CNBC 表示，儘管還無法實現完全自動化，但是今年駕駛系統會有改進，比如可以更好地防止事故的發生。

更大的 OLED 屏幕

CES 展通常是三星、LG 等廠商宣布新電視的場合。去年，三星展示了搭載先進量子點技術的新一代 QLED 電視，LG 的 OLED 電視則連續第五年獲得「CES 創新獎」。

今年，產品將更大、更智能。

科技媒體 Engadget 日前報導，LG 將在今年的展會上推出全球首個 88 英寸 8K OLED 屏幕。目前還不知道新產品的價格，不過 LG 官網在售的一款 77 英寸 4k OLED 屏幕電視機售價為 2 萬美元。

過去，LG 電視已經配備了基於 webOS 的操作系統，今年 LG 將在 OLED 電視中集成 Google Assistant，並在「Super UHD」系列中採用自有人工智慧品牌 ThinQ。

期待 AR

隨著 Oculus Rift、HTC Vive、PlayStation VR 系統在的陸續推出，VR 系統風靡一時。不過今年粉絲可能會失望了。

Quartz 預測，今年可能更多的是新內容的演示，不太可能看到很多新硬體。

今年的焦點更多的在 AR 上，預計今年的展會上會看到更多基於智慧型手機的 AR 技術，甚至有可能會看到一些能夠和 Magic Leap 競爭的設備。

中國製造

「中國製造」的標籤也越來越多的出現在 CES 展會上。

美國消費者技術協會（CTA）估計，今年約有 4500 家廠商參加 CES 展會。他們同時也注意到，許多來自亞洲的企業喜歡把地名加在公司名稱上。

報告統計，有 482 家企業的名稱含有「深圳」，排在第一，占到了所有參展商數量的 10% 左右，遙遙領先排在第二的「美國」（94 家）。

前十名中，有 9 個都與中國地名有關。東莞（78 家）排名第三，北京（44 家）排名第四。其餘還有廣州、寧波、上海、浙江、廣東和中國。

『新聞來源／華爾街見聞』