騰訊控股(00700-HK)ADR全力挑戰紀錄高位

道瓊斯指數升穿25000點後升勢加大，納斯達克指數同標準普爾500指數本周就創超過1年來最好的1周表現。美股3大指數連續3日創新高，推動港股ADR指數升勢，按比例計算，恒指收報30,984點，升169點。
「股王」騰訊控股(00700-HK)ADR收報436.84元，較港收市升3.64元，騰訊的升勢預示正股股價有望衝破紀錄高位(439.6元)。摩根士丹利發表中國互聯網行業今年展望報告，料行業經歷去年較高基數後，今年銷售收入1.5億人民幣的健康水平，增長幅度達32%。大摩上調騰訊2018年及2019年非通用會計準則每股盈利預測各3%及4%。行業首選仍是騰訊控股，目前價由480元上調至500元，評級為增持。
港股做好，港交所(00388-HK)ADR收報254.81元，較港收市升1.61元；中人壽(02628-HK)ADR收報24.51元，較港收市跌0.09元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報81.58元，較港收市升0.78元；建設銀行(00939-HK)ADR收報7.65元，較港收市升0.04元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.6元，較港收市升0.04元。
中海油(00883-HK)ADR收報12.08元，較港收市跌0.08元；中石化(00386-HK)ADR收報6.22元，較港收市跌0.01元。
中移動(00941-HK)ADR收報78.68元，較港收市升0.63元；聯通(00762-HK)ADR收報10.92元，較港收市升0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.78元，較港收市升0.05元。
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